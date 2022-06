Los vecinos de Guadalajara podrán pagar por bizum espectáculos o alquiler de pistas deportivas municipales desde verano

GUADALAJARA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara va a implantar, a partir de este verano y de forma progresiva, el pago vía bizum en los distintos servicios de la administración salvo el IBI y el Impuesto de Vehículos, con el fin de agilizar trámites y facilitar a los vecinos de la capital una relación más ágil y rápida.

El anuncio lo ha realizado este martes la concejal de Economía y Hacienda, Lucía de Luz, quien ha señalado que se trata de una apuesta clara por la modernización de la administración, asegurando que para ello habrá un número de teléfono que será al que se realice el traspaso; inicialmente se implantará en servicios básicos como Cultura, para la compra de entradas para conciertos, etc; o para el pago del alquiler de pistas deportivas.

Según De Luz, la intención es que este sistema se vaya implantando poco a poco y que servirá para el pago de cualquier tasa si se observa que funciona bien; a excepción del IBI y del Impuesto de Vehículos, que son pagos que mayoritariamente están domiciliados.

Así, este sistema se sumará a los pagos telemáticos que ya están implantados en el Consistorio y cuya recaudación llega ya a un 30%, pasando de 2 millones de ingresos a 2,6 millones. Y en servicios específicos como el Deporte, la acogida ha sido aún muy superior, con un 250% de aumento en el pago a través de la web y los datáfonos, pasando de 44.000 euros a 177.000 euros.

La edil ha aclarado que cuando se pueda pagar ya por bizum se dará a conocer vía web el número de teléfono al que se pueden remitir los pagos.

Sin embargo, ha aclarado que aunque la idea es que la administración se modernice día a día y vaya dando facilidades a sus vecinos, quien quiera seguir realizando pagos 'in situ' en la administración, la cita previa va a seguir vigente. "Sabemos que no todo el mundo está habituado a estos sistemas y no vamos a dejar a nadie atrás", ha subrayado.

No obstante, la concejal de Economía y Hacienda considera que otra de las ventajas que ya ha traído el pago telemático y traerá también este nuevo sistema en la capital es el incremento en la recaudación.