Vecinos de Navalmoralejo se recuperan tras el incendio del verano aunque "la naturaleza tardará más", según el alcalde

TOLEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Navalmoralejo (Toledo), Juan Carlos Cabello, ha señalado este martes que los vecinos de la localidad "se están recuperando, lógicamente", tras el incendio declarado el pasado mes de agosto en el término municipal, aunque "la naturaleza tardará más".

A preguntas de los medios, antes de la inauguración de la exposición 'Ciudad de Vascos', en el Museo de Santa Cruz de la capital regional, el primer edil ha destacado, visiblemente emocionado, que lo importante es que no hubiera "ninguna desgracia".

En este punto, ha dado las gracias a los servicios del Infocam del Gobierno regional "por la rapidez" con la que actuaron y a todos los medios que se pusieron a disposición, la Unidad Militar de Emergencias (UME) entre ellos, desde el principio, pues "si no hubiera sido así, Navalmoralejo hubiera desaparecido", ya que "el fuego se quedó en los patios" del municipio.

También hubo suerte respecto al yacimiento de Ciudad de Vascos, ya que el viento no fue en esa dirección, evitando que se produjera "una catástrofe mayor, probablemente".

"Lo importante es que el pueblo se va a recuperar" y que, con exposiciones como la que se inaugura este martes sobre los 50 años del yacimiento, "vamos a dar un impulso importante" a una comarca que "lo necesita".