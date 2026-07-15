Los vecinos de Puebla de Don Rodrigo tienen que recorrer 6 kilómetros para ir la piscina y su alcaldesa pide ayuda

Reunión entre el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo, Eva Gutiérrez. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha recibido este miércoles a la alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo, Eva Gutiérrez García, en el que ha sido su primer encuentro institucional desde que tomó posesión. En la reunión también ha participado la diputada provincial responsable del Área de Asistencia a Municipios, Maribel Mansilla.

Durante el encuentro, Gutiérrez le ha trasladado a Valverde las principales necesidades que presenta su municipio, con el objetivo de estudiar posibles líneas de colaboración que permitan impulsar actuaciones prioritarias para la localidad.

Entre los asuntos planteados, ha destacado como principal prioridad la construcción de una nueva piscina municipal dentro del casco urbano, ya que las actuales instalaciones se encuentran ubicadas a unos seis kilómetros del municipio. La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ha visto ya un emplazamiento adecuado para el proyecto, aunque previamente será necesario adquirir los terrenos.

Por su parte, Valverde ha tomado nota de esta demanda, ampliamente respaldada por los vecinos del municipio, y ha mostrado la disposición de la Diputación a estudiar fórmulas de colaboración con el Ayuntamiento para facilitar la adquisición de los terrenos y hacer posible el desarrollo de esta infraestructura, considerada prioritaria para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Puebla de Don Rodrigo.

Además de esta actuación, Gutiérrez ha expuesto otras necesidades relacionadas con la mejora de infraestructuras municipales, entre ellas la remodelación integral de la plaza del municipio, cuya renovación contempla su transformación en un espacio más accesible y peatonal, así como diferentes actuaciones de mejora en caminos afectados por los daños ocasionados este invierno por el tren de borrascas, para los que ha solicitado respaldo institucional que complemente las ayudas ya recibidas.

La reunión se ha desarrollado en un clima de colaboración institucional y ha servido para establecer una primera toma de contacto entre ambas administraciones con el objetivo de avanzar en proyectos que contribuyan al desarrollo y la mejora de los servicios públicos en Puebla de Don Rodrigo, según ha informado la Diputación en nota de prensa.