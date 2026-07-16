Vecinos reclaman el arreglo de la carretera de Fresneda de Altarejos (Cuenca), poblada de "baches y curvas peligrosas"

Carretera de Fresneda de Altarejos. - EUROPA PRESS

CUENCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Fresneda de Altarejos (Cuenca) han denunciado públicamente el estado en el que se encuentra la carretera CUV-7042, la principal vía de comunicación de esta localidad conquense que lleva años esperando una rehabilitación integral.

Fresneda de Altarejos es un pueblo de apenas 60 habitantes, pero últimamente ha ganado algo de población gracias a que algunos jóvenes, con posibilidad de teletrabajar, se han ido a vivir a esta localidad situada a poco más de 25 kilómetros de Cuenca.

"Si está carretera estuviera en buenas condiciones sería perfecta para que nuestro pueblo pudiera tener mejor comunicación con la capital y atraer empleo a la zona", apunta Miguel Campos, uno de estos jóvenes que ha fijado su residencia en Fresneda y que, en declaraciones a Europa Press, traslada el malestar vecinal por esta situación que viene de atrás, ya que hace unos años ya se hizo una recogida de firmas y el Ayuntamiento ha solicitado en varias ocasiones una intervención a la Diputación.

Según su testimonio, la carretera está llena de baches y curvas innecesarias, desperfectos que hacen que "haya motoristas que no se atreven a usarla". Cada año, cuando llega el mes de abril, se "parchea", pero a veces esos trabajos empeoran la situación, "porque forma mucho debido al paso continuado de coches, camiones y maquinaria de campo".

A esto se añade que, al llegar el invierno, con la sal para prevenir las heladas y el paso de las quitanieves," la carretera está en un estado lamentable". "Nos tienen olvidados y, al estar en la Serranía Baja, tenemos que ser los propios vecinos quienes despejamos las carreteras de pinos y ramas que caen, porque pueden pasar semanas hasta que las quieren retirar, por no hablar de cada vez que caen rocas o se emboza el alcantarillado de la carretera", añade Miguel.

La carretera CUV-7042, de doce kilómetros, enlaza con la N-420 y es la principal vía de comunicación de Fresneda de Altarejos con Cuenca capital, pero también es utilizada a diario por vecinos de Altarejos a diario y bastante frecuentada por conductores de Villarejo-Periesteban.

"Cada cinco o diez minutos está pasando un coche", asegura Miguel para defender que se trata de una vía transitada. Además, recuerda que la Diputación ha realizado recientemente actuaciones en localidades de tamaño pequeño, como Parra de las Vegas, y ha arreglado en varias ocasiones otras como la de Villar de Olalla.

"Nos da mucha rabia ver que a municipios parecidos a nosotros se les trata diferente por estar en la Serranía de Cuenca o por tener a alguien en Diputación o la Junta", lamenta Miguel, que reivindica para Fresneda "los mismos derechos que otros pueblos".

A la espera de una actuación, entre los residentes de Fresneda de Altarejos empieza a crecer el hartazgo y, al menos "de boquilla", ya se está empezando a hablar de organizar alguna acción de protesta más contundente, como un corte de la carretera nacional.