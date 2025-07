Vecinos y usuarios de carretera al Monasterio de Monsalud y pedanías exigen su reparación urgente para evitar accidentes

GUADALAJARA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Casasana (Guadalajara) y usuarios habituales de la carretera que da acceso a esta pedanía de Pareja, así como al Monasterio de Monsalud, en Córcoles --pedanía de Sacedón-- exigen la reparación urgente del tramo de vía de titularidad municipal y que lleva sin reparar varias décadas ya que su falta de mantenimiento ha generado "importantes baches" y la entrada de maleza en la propia carretera, con el consiguiente peligro que ello supone para la circulación.

Se trata de un tramo de unos dos kilómetros que va desde la antigua N-320 hasta tomar la GU-987, titularidad municipal del Ayuntamiento de Sacedón, y cuyos baches están causando daños "significativos" en los amortiguadores y neumáticos de los vehículos que circulan por esta vía, con el temor de que algún día se pueda producir algún accidente, señala Santiago del Río, vecino de Casasana y portavoz de los vecinos afectados.

Según ha señalado a Europa Press, han hecho llegar una carta al Ayuntamiento de Sacedón con unas 70 firmas y también a la Diputación Provincial y la Delegación del Gobierno regional en la provincial, con el fin de que traten de poner las medidas precisas para solucionar el deterioro de un tramo de vía que también es fundamental para el acceso a un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Monasterio de Monsalud.

Para este vecino de Casasana, el tramo por el que van para ir a Casasana es "un camino de cabras", cuyo estado también afecta al acceso al cementerio de Córcoles. "Lamentablemente, desde hace varios años, este tramo se encuentra en un estado de deterioro alarmante, presentando numerosos baches y desperfectos que afectan gravemente tanto a la seguridad vial como a la integridad de los vehículos que la transitan", afirma Del Río, insistiendo en como el mal estado de la calzada "obliga" a los conductores a realizar maniobras "peligrosas para esquivar los baches, poniendo en peligro la seguridad de peatones y vehículos".

Del Río recuerda que cualquier accidente derivado del mal estado de este tramo de vía podría generar reclamaciones contra el Ayuntamiento por daños y perjuicios, por lo que ruega que se adopten las medidas necesarias de reparación "urgente" del mismo. Según remarca, está vía se encuentra "abandonada" y recuerda que fue cedida al Ayuntamiento de Sacedón, desde donde asegura que les han comunicado que tienen otras prioridades por delante de esta.

Además, desde el Ayuntamiento de Pareja, al que pertenece Casasana, ya se aprobó tiempo atrás una petición al Consistorio de Sacedón para afrontar esa obra sin que de momento se haya adoptado ninguna medida al respecto.

Este vecino compara el estado de la vía con lo que era la antigua carretera de la Patata de Guadalajara y afirma que cuando entras desde la provincia de Cuenca hay que desplazarse al carril contrario porque las ramas de los árboles inundan la carretera.

"Esto es lamentable. Debería removerse alguna conciencia porque hasta que no tengamos algún accidente no nos van a hacer caso", subraya tras insistir en que "si el Ayuntamiento de Sacedón no se puede hacerse cargo de esta vía, que deje que la cuide Castilla-La Mancha o quien sea".

El pasado año, también el PP de Guadalajara se interesó por preguntar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre el estado de esta carretera a través de su senador Lucas Castillo, y muy concretamente por el tramo que va al Monasterio de Santa María de Monsalud, en la pedanía de Córcoles, perteneciente al municipio de Sacedón.

"Estamos en zonas despobladas, pero nos sentimos también abandonados totalmente", relata enfadado este vecino, quien dice hablar no solo en su nombre sino en el nombre de muchos habitantes de la zona, concluye.