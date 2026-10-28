Vecinos de Los Yébenes se movilizan para llevar agua y comida a los afectados por el siniestro ferroviario

Vecinos de Los Yébenes se movilizan para llevar agua y comida a las personas que se encuentran en los trenes. - REDES SOCIALES

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios establecimientos de Los Yébenes (Toledo) han convocado una recogida urgente de agua y comida que no necesite calentarse para llevarla a la gente que se encuentra en las inmediaciones de los trenes siniestrados este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cerca de esta localidad.

El punto de recogida se ha establecido en la plaza Valderas y Pedraza número 14 de Los Yébenes y se ha difundido a través de las redes sociales a los vecinos de Los Yébenes.

En concreto, estos establecimientos demandan principalmente botellas de agua individuales y comida que no necesite calentarse y sea fácil de transportar.