Vega acusa al PP de buscar la "crispación" con la polémica de las videocámaras de vigilancia en pueblos de Guadalajara

GUADALAJARA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha pedido al Partido Popular "respeto" institucional con respecto a la "alarma" que han querido crear al hablar de retrasos en las ayudas para el mantenimiento de cámaras de vigilancia en los pueblos y ha lamentado que busquen "la bronca política" donde no la hay.

En declaraciones a Europa Press, el máximo responsable de la Institución Provincial ha reiterado el compromiso de la Corporación a la hora de asumir el mantenimiento de estas cámaras de videovigilancia, algo que, según ha manifestado, sabe bien el Grupo Provincial del PP, de ahí que no entienda la incertidumbre que ha querido generar esta formación.

"Buscar la crispación", ha señalado tras recalcar que la "repercusión política no va a ningún lado". Dirigiéndose a los alcaldes que puedan tener dudas sobre los compromisos de la Diputación, se ha limitado a reiterar que la Corporación "siempre" ha cumplido con los compromisos adquiridos y va a seguir haciéndolo, de ahí que haya ahondado en lanzar un mensaje de tranquilidad porque "se va a pagar el mantenimiento --de las videocámaras-- tal y como se había dicho" y ha añadido que en este caso se hará a través de una convocatoria de subvenciones. "Y eso lo conoce el PP perfectamente", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que él mismo ha recibido en las últimas horas la llamada de algún alcalde del PP a raíz de la rueda de prensa ofrecida por esta formación en Diputación, para preguntarle sobre si iban a tener algún problema a la hora de recibir el dinero de los pagos del mantenimiento de las videocámaras, y como al decirle que no, se limitó a responder que entonces no entendía la reacción de denuncia pública. "Es buscar bronca donde no existe bronca", ha concluido el presidente.

Según ha dicho, se trata de un proyecto de seguridad "pionero" en el ámbito internacional como lo contempla el hecho de que estén recibiendo llamadas de otras provincias y de fuera de España incluso para conocerlo. Ha recordado que Diputación sacó a licitación el mantenimiento de las cámaras que están instaladas en distintos municipios y que el procedimiento de contratación tiene que cumplir todas las normas, aunque ha reconocido que es "lento" porque, entre otras cosas, han tenido que responder también a algunos recursos.

Además, el presidente ha insistido en que desde la Corporación ya se ha dado cumplida información a la formación popular en un Pleno en el que preguntaron sobre por qué no se asumía el mantenimiento, donde se les contestó que el procedimiento, la adjudicación y licitación estaba en proceso y que no se preocupasen porque Diputación iba a sacar una convocatoria para esos meses.

En este sentido, el presidente de Diputación ha abundado en que la convocatoria para ese mantenimiento se sacará a fin de año, sabiendo ya "con exactitud" cuando va a asumir el mantenimiento. Entonces saldrá la convocatoria y los alcaldes también lo saben y están tranquilos, y no cree que la crispación vaya a ningún lado.

"Siempre hemos cumplido con los compromisos y vamos a seguir haciéndolo", ha concluido, asegurando que no hay ningún problema.