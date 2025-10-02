Un vehículo equipado para expedir DNI será una realidad en próximas semanas en zonas rurales de la provincia de Cuenca

CUENCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández, ha presidido el acto institucional con motivo del día de la Policía Nacional, junto al comisario provincial, Francisco Sánchez, marco en el que ha anunciado la puesta en marcha "en próximas semanas" del Vehículo Integral de Documentación --VIDOC--, un vehículo equipado para expedir DNI y pasaportes de forma itinerante en zonas rurales alejadas de la comisaría, "un nuevo servicio para acercar los servicios de la administración a las zonas rurales".

En su intervención, la subdelegada ha mostrado el agradecimiento a los hombres y mujeres de la Policía Nacional por "haber sabido adaptaros a la continua evolución y los cambios que demandaba la sociedad", uno de los motivos que "os hace destacar como un cuerpo policial eficaz, cercano e indispensable para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos".

En el acto, celebrado en la antigua iglesia de La Merced, han destacado las referencias a la violencia de género y a los delitos cibernéticos, aludiendo de forma expresa a la formación y a la prevención, y situando ambas en la base de la eficacia de la lucha contra los ciberdelitos y la violencia de género.

Para finalizar, Fernández ha destacado el aumento en el esclarecimiento de las infracciones penales por los efectivos de la Comisaría Provincial de Cuenca, "si la prevención es necesaria para minimizar en lo posible los delitos, también es muy importante el esclarecimiento de las infracciones penales que se cometen, y en Cuenca se han incrementado los casos esclarecidos, tanto en la capital como en la provincia", ha informado la Subdelegación en nota de prensa.

"UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS SEGURA"

Por su parte, el comisario provincial se ha referido al compromiso de los agentes de la Policía Nacional con la ciudad, "una de las instituciones más queridas y valoradas por la sociedad", cuyo esfuerzo y profesionalidad está relacionado directamente con los resultados de criminalidad que señalan a Cuenca como "una ciudad cada vez más segura", ha dicho.

Por ello, Francisco Sánchez ha agradecido "la labor diaria, y muchas veces invisible" de los hombres y mujeres que conforman la plantilla de la Policía Nacional de Cuenca. "Sois un orgullo para todos nosotros".

Por último, el comisario ha destacado la atención que se dedica desde la comisaría a todos los ciudadanos y especialmente a los más vulnerables, "a través de programas y campañas de prevención dedicadas a nuestros mayores, a personas con discapacidad física o psíquica, o las orientadas a nuestros jóvenes y a los menores", donde día a día el cuerpo policial "muestra su vocación de servicio público".

Durante el acto se ha celebrado la imposición de condecoraciones, procediendo después a la entrega de reconocimientos a dos ciudadanos por la colaboración que han prestado a la Policía Nacional de Cuenca.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la vicepresidenta de la Diputación, María Ángeles Martínez; la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, María Ángeles López; el presidente de la Audiencia Provincial, José María Rives; la fiscal jefe, Isabel Gómez; parlamentarios nacionales, diputados autonómicos en las Cortes de Castilla-La Mancha, el obispo de Cuenca, José María Yanguas; además de otras autoridades civiles, académicas y militares.