Velázquez aborda con los colegios de Toledo las ayudas europeas para climatización y el nuevo contrato de mantenimiento

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este martes la reunión de trabajo junto a la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina y el concejal de Educación, Daniel Morcillo, con directores de diferentes centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad con el objetivo de abordar el proceso de solicitud de ayudas europeas destinadas a la climatización de los colegios, además de recoger propuestas para el nuevo contrato municipal de mantenimiento y limpieza de edificios públicos.

Durante el encuentro, la concejal de Obras y Servicios ha explicado de manera detallada el funcionamiento de la convocatoria de ayudas impulsada en el marco del Plan de Acción frente al Cambio Climático en centro públicos de Infantil y Primaria, cuyo fin es mejorar el confort térmico, la sostenibilidad y la eficiencia energética en los centros educativos.

Según ha explicado Molina, estas subvenciones, financiadas con fondos europeos FEDER, están dirigidas a ayuntamientos y entidades locales y permitirán sufragar actuaciones relacionadas con la instalación de sistemas de aerotermia para refrigeración y calefacción, así como, de forma opcional, instalaciones fotovoltaicas destinadas al autoconsumo energético.

"La reunión tenía como objetivo principal explicarles cómo se lleva a cabo la solicitud de estas ayudas, un asunto de plena actualidad, y aclarar todas las dudas relativas al proceso para poder climatizar los centros escolares de la ciudad", ha señalado Molina.

La convocatoria cuenta con una dotación económica global de 16,6 millones de euros para Castilla-La Mancha y contempla ayudas de hasta 216.700 euros por proyecto, pudiendo alcanzar la financiación europea hasta el 85 por ciento de la parte subvencionable.

En este sentido, la concejal ha trasladado a los responsables educativos los criterios técnicos establecidos para valorar las solicitudes, entre ellos la antigüedad de los sistemas de climatización existentes y el estado de la envolvente térmica de los edificios, factores que determinarán la adjudicación de las ayudas.

Asimismo, durante la reunión también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de trabajar de forma coordinada para ampliar los criterios de selección y aumentar el número de centros que puedan beneficiarse de esta línea de financiación, "tendemos la mano para que entre todos podamos establecer otra serie de criterios que puedan ampliar el abanico de centros a los cuales se les pueda beneficiar con estas ayudas", ha explicado la concejal de Obras y Servicios.

De forma paralela, Loreto Molina ha informado de que el Ayuntamiento se encuentra actualmente elaborando el pliego que regirá el mantenimiento y la limpieza de todos los edificios municipales, entre los que se encuentran incluidos los centros escolares.

Por ello, desde el Ayuntamiento se ha abierto un proceso de participación con los equipos directivos para incorporar mejoras y atender demandas históricas de los colegios de la ciudad. "Queremos que nos hagan llegar todas las aportaciones y sugerencias que consideren oportunas para incluirlas en el pliego y poder dar respuesta a necesidades que vienen planteando desde hace mucho tiempo", ha destacado.

Molina ha valorado de forma positiva el desarrollo de la reunión, celebrada en un ambiente de colaboración y entendimiento institucional. "La reunión ha sido muy cordial y nos sentimos satisfechos del transcurso de la misma, creemos que se ha podido explicar bien el proceso y que han comprendido especialmente el tema de la climatización de los colegios", ha concluido.