Velázquez carga contra "una huelga electoral" que tendrá "el menor seguimiento de la historia de la democracia"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, durante un encuentro informativo de Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha suscrito este martes las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, en relación al paro general de este miércoles y ha vaticinado que será la huelga general "con menor seguimiento de toda la historia de la democracia".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el regidor toledano ha querido dejar claro que el paro del 11 de noviembre no es una huelga general, sino que es una "una huelga electoral". "Una huelga contra el partido que puede gobernar en España a partir del próximo día 29".

Por lo tanto, el también cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo cree que la gente "no va a secundar esta huelga" y augura que la incidencia que va a tener en toda España y en Toledo va a ser "mínima".