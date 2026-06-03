Velázquez celebra los 95 años de hermanamiento con Toledo (Ohio) como ejemplo de amistad ante tensiones internacionales

El alcalde Toledo, Carlos Velázquez, junto a su homólogo de Toledo (Ohio), Wade Kapszukiewicz, durante el acto institucional de conmemoración de los 95 años de hermanamiento entre las dos ciudades. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha recibido este miércoles a una delegación procedente de Toledo (Ohio) encabezada por su alcalde, Wade Kapszukiewicz, coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Corpus Christi y con el 95 aniversario de la declaración de hermanamiento entre las dos ciudades homónimas.

Durante el acto institucional, celebrado en la Sala Capitular del Ayuntamiento, Velázquez ha señalado el ejemplo que supone la relación de amistad entre las dos ciudades en "un escenario internacional marcado por los conflictos, por la tensión y la división". "Nos recuerda que siempre existe otro camino, que frente a la confrontación es posible elegir el diálogo", ha apuntado.

Velázquez ha destacado que en 1931 el acuerdo de hermanamiento "ocupó un espacio único en la historia", apuntando que "está considerado el primer acuerdo de hermanamiento entre ciudades jamás establecido". "Es especialmente significativo rememorar el contexto en el que se produjo el primer acuerdo de hermanamiento, apenas unas décadas después de las tensiones que enfrentaron a España con Estados Unidos a finales del siglo XIX", ha señalado, en referencia la Guerra de 1898.

El primer edil ha defendido que ambas ciudades comparten "una serie de valores fundamentales" basados en la convivencia y la apertura al mundo "sin renunciar a su historia y sus raíces".

"Además este encuentro tiene para nosotros un valor especialmente emotivo, porque nos devuelve a los orígenes de este hermanamiento", ha planteado. "Hace 95 años, una delegación de Toledo, Ohio, visitaba nuestra ciudad durante la celebración del Corpus", ha señalado Velázquez. "No se me ocurre un mejor escenario para celebrar esta amistad", ha apuntado.

Kapszukiewicz ha señalado el "honor" que les supone estar en la ciudad. "Para muchos de nosotros, esta es la primera vez que contamos con la oportunidad de estar aquí en Toledo", ha explicado el alcalde estadounidense. "Estamos notablemente impactados por la belleza y el patrimonio que tienen", ha elogiado Kapszukiewicz.

El alcalde de Toledo Ohio, ha señalado que, a pesar que existen miles de ciudades con tratados de hermanamiento "solo estas dos ciudades tienen un vínculo tan especial porque fue la primera vez que se declararon hermanas".

"Es especial el año en el que se firmó el acuerdo, 1931, una época de gran aislacionismo, nacionalismo y división en el mundo", ha rememorado el mandatario de Ohio. "Quizá sin saberlo, el mundo se estaba preparando para la siguiente Guerra Mundial", ha apuntado, subrayando que "en contra de toda esta división, fuimos capaces de establecer este acuerdo de hermanamiento, en una manera en la que nunca se había hecho antes entre dos ciudades".

Kapszukiewicz ha planteado que "Toledo siempre ha tenido esta característica", señalando la convivencia medieval de la Ciudad de las Tres Culturas. "Toledo, Ohio, ha aprendido esta convivencia", ha señalado, "y tenemos el compromiso de continuar con esta unión, no solo con los ciudadanos de Toledo, sino con los ciudadanos de todo el mundo".

El alcalde de Toledo (Ohio) ha apuntado que Carlos Velázquez acudirá el próximo mes de agosto a su ciudad, donde realizará el saque de honor en un partido de beisbol. "Espero que esté preparado para el evento", ha bromeado Kapszukiewicz.

"AMISTAD SINCERA ENTRE LAS DOS CIUDADES"

Junto a los mandatarios municipales, el acto institucional ha contado con la participación de la presidenta de la Association of Two Toledos, Roseanne Martinez, y el presidente de la Asociación Interciudades Alfonso X El Sabio, David García.

Roseanne Martinez ha agradecido la invitación al alcalde Carlos Velázquez, que ha dado la oportunidad a la delegación de "conocer la fiesta del Corpus". Martínez ha recordado su estancia hace 10 años en la UCLM para aprender español.

Además, la presidenta de la asociación ha señalado la actividad para mantener los lazos entre las dos ciudades, desde becas para impulsar el aprendizaje de español en la capital castellanomanchega, hasta eventos culturales e incluso gastronómicos.

Por su parte, David García, ha celebrado que "se hace visible un lazo de sincera amistad entre ambas comunidades".

"En 2026 se cumple 95 años desde que aquella primera delegación de Toledo Ohio acudió a nuestra ciudad con motivo del hermanamiento entre las dos ciudades", ha señalado García.

"Estoy convencido de que la visita que esta semana recibimos le da un nuevo impulso", ha señalado, apuntando, además, la conmemoración del centenario del hermanamiento dentro de cinco años.