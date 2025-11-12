Velázquez cree que la llegada de Consejo de ONU Turismo a Toledo es un "espaldarazo" a políticas turísticas de la ciudad

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha considerado que el hecho de que la ciudad acoja el mes de junio del año que viene la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo "tiene que ver" con las actuaciones que está realizando el equipo de Gobierno en materia turística, "fundamentalmente" en lo que tiene que ver con la ordenanza turística.

Así se ha pronunciado Velázquez este miércoles a preguntas de los medios, en los que ha revelado que mantuvo una conversación a este respecto con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, antes de que se hiciera pública esta "importante noticia", afirmando que el todos estos eventos de carácter internacional "son muy positivos".

El alcalde ha puesto el foco en la ordenanza turística, recordando que "se ha aprobado sin ningún voto en contra, con un importantísimo consenso de todos los actores turísticos de la ciudad" y también de "los vecinos que lo sufren, fundamentalmente los vecinos del Casco Histórico".

"Habíamos dicho que había muchos ojos puestos en la ordenanza en materia turística que estaba realizando el Ayuntamiento de Toledo, porque llevábamos un año prácticamente de proceso de participación, un proceso nunca antes hecho en materia turística", ha expuesto.

En este sentido, considera que la llegada del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo supone "un espaldarazo para la ciudad" y para las políticas que el equipo de Gobierno local está llevando a cabo.