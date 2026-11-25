El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado este miércoles el acuerdo alcanzado para presentar los cuartos presupuestos municipales de la legislatura, un hecho que, a su juicio, demuestra "la solidez, la estabilidad y la capacidad de gestión" del Gobierno municipal, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los toledanos.

"Nos comprometimos con los toledanos a tener un Gobierno sólido, estable y duradero, y un Gobierno sólido, estable y duradero y, sobre todo, útil, es un Gobierno que tiene presupuestos", ha señalado el alcalde, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Velázquez ha destacado la "capacidad de entendimiento" del equipo de Gobierno municipal para sacar adelante las cuentas públicas año tras año, garantizando así la estabilidad necesaria para seguir desarrollando proyectos y atendiendo las necesidades de la ciudad.

El alcalde ha contrapuesto esta estabilidad presupuestaria a la situación que atraviesa el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez: "Por eso tiene más valor que un Ayuntamiento como el de Toledo haya podido anunciar que tiene un acuerdo para presentar estos cuartos presupuestos", ha afirmado.

Una vez alcanzado este acuerdo, Velázquez ha explicado que comienza ahora el proceso de elaboración y tramitación de las cuentas municipales para 2027, con el objetivo de que puedan estar aprobadas antes de que finalice el presente ejercicio. "Esperamos y deseamos que esos presupuestos puedan ser una realidad antes de finalizar el año, como es nuestra obligación y como fue nuestro compromiso", ha indicado.

Por último, el alcalde ha reivindicado la importancia de cumplir con la palabra dada a los ciudadanos y de garantizar la estabilidad institucional como herramienta para avanzar en la transformación de Toledo y mejorar la calidad de vida de los vecinos, incidiendo en que en esta legislatura ha habido "cuatro años y cuatro presupuestos".