El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez - PP

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este sábado que Talavera de la Reina es una de las ciudades "más engañadas" por Pedro Sánchez, por los "reiterados incumplimientos" del Gobierno de España, como ha sucedido con la recuperación del Puente Viejo, y ha defendido que será Alberto Núñez Feijóo quien dé respuesta a esta reivindicación y a las infraestructuras pendientes de la ciudad.

Así lo ha señalado en un acto público celebrado en Talavera de la Reina junto a la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat; el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio; y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y también candidata al Congreso, Carolina Agudo, ha informado el PP en nota de prensa.

Velázquez ha lamentado que Talavera sea "una de las ciudades seguramente no solamente de Toledo y de Castilla-La Mancha, sino de toda España, a la que más se la ha engañado por el socialismo", y ha denunciado que es también "una de las ciudades a la que más se la ha prometido por parte de Pedro Sánchez y del Gobierno del Partido Socialista en España y más se ha incumplido".

En este sentido, ha recordado la situación del Puente Viejo y las inversiones anunciadas por el Ejecutivo central, preguntándose "¿qué pasa con el Puente? Hace más de año y medio vinieron a prometer inversiones con carácter inmediato. ¿Qué pasa con ese barrio que se encuentra aislado desde hace año y medio? Personas que tienen problemas para comunicarse con el resto de la ciudad".

El presidente provincial ha extendido estas críticas a otros proyectos estratégicos pendientes para Talavera y su comarca, como la alta velocidad, la plataforma logística y la reindustrialización. "¿Qué pasa con el AVE entre Madrid y Lisboa con parada en Toledo y en Talavera? ¿Qué pasa con esa plataforma logística tantas veces prometida pero que nunca ha llegado? ¿Qué pasa con ese plan de reindustrialización de Talavera y su comarca? Absolutamente nada", ha afirmado.

Velázquez ha responsabilizado de esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de mantener paralizados proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad. "Todo está condenado a la parálisis por un Gobierno que se ha dedicado a otras cosas. Ha mirado para otro lado y nunca le ha interesado lo que le interesa a los ciudadanos de la provincia de Toledo: solucionar sus problemas, que son muchos", ha señalado.

UN PROYECTO BASADO EN LA GESTIÓN Y LA RESPONSABILIDAD

Frente a esta situación, Velázquez ha defendido el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, destacando que representa "el modelo de la gestión, el del rigor, el de la eficacia y el de la responsabilidad y la experiencia", y ha asegurado que se trata de "una persona que ha demostrado que sabe gestionar, que es lo que en estos momentos necesita España".

Asimismo, ha afirmado que durante sus visitas a los municipios de la provincia está percibiendo "esas ganas de cambio, de que llegue el próximo día 29", y ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política que permita dar respuesta a las reivindicaciones pendientes de Talavera, Toledo y el conjunto de España.

MILAGROS TOLÓN SE HA LUCRADO CON UNA VIVIENDA PROTEGIDA

Por otro lado, Velázquez ha criticado a la exalcaldesa de Toledo y ministra de Educación, Milagros Tolón, por las informaciones relativas al alquiler de una vivienda protegida, acusándola de haber obtenido un beneficio económico de un inmueble destinado a facilitar el acceso a la vivienda.

En este sentido, ha sostenido que "no tenía que haber accedido a ella porque no fue para vivir de manera habitual" y que "no la tenía que haber alquilado porque no contaba con el permiso", añadiendo que, incluso en el caso de haber contado con autorización, debería haberlo hecho a un precio inferior.

"Sí, se ha lucrado, sí ha hecho negocio con una vivienda protegida, con una vivienda pública que está subvencionada con el dinero de todos", ha afirmado Velázquez, quien ha vinculado estas críticas con su cuestionamiento de la gestión del PSOE y los continuos casos de corrupción que rodean al ejecutivo de Sánchez.

PROYECTO DE CAMBIO NECESARIO

Por su parte, la secretaria regional del PP y candidata al Congreso de los Diputados por Toledo, Carolina Agudo, ha aseverado que los problemas de Talavera no se solucionan "con aplausos y bailes socialistas", sino con el proyecto de cambio necesario que lidera Feijóo.

Se ha preguntado hoy "qué tienen que celebrar los socialistas de Talavera", después de ver ayer a sus dirigentes "tan contentos" junto a la ministra Milagros Tolón en un mitin celebrado en la comarca.

"¿Qué tienen que celebrar?, ¿Que con Pedro Sánchez el AVE sigue sin llegar o que Talavera continúa esperando inversiones e infraestructuras?, ¿O que el Puente Viejo sigue derrumbado y sin una solución del Gobierno de España?", ha planteado Agudo.

La dirigente 'popular' ha asegurado que "los ocho años de Pedro Sánchez han sido perjudiciales para Talavera", una ciudad que, a su juicio, ha sufrido las consecuencias de las promesas incumplidas y de la falta de inversiones del Ejecutivo socialista.

De su lado, Gregorio ha reiterado que si continúa la situación actual con el PSOE "tanto esta ciudad como la provincia , Castilla-La Mancha y España se van al garete".

El alcalde ha criticado la gestión del presidente del Gobierno y ha recordado las movilizaciones que protagonizaron los talaveranos en la Plaza del Pan para defender la españolidad de Ceuta. "Nos han invadido el país y Pedro Sánchez nos ha dado la espalda a los españoles".

También ha advertido de las consecuencias que tendría la continuidad de Sánchez en el poder y ha recordado que los ciudadanos salieron a la calle para gritar que "Ceuta es España y España es Ceuta".