Velázquez ensalza la labor de los toledanos que hacen de Toledo una ciudad "viva, moderna y orgullosa" de su historia

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido, en el Día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, el acto de entrega de Honores y Distinciones. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este viernes, en el Día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, el acto de entrega de Honores y Distinciones, que reconoce la labor de aquellas personas e instituciones que han contribuido a hacer de Toledo una ciudad mejor.

La concejala de Cultura, Ana Pérez, ha dado la bienvenida a los asistentes a este acto celebrado en el Teatro de Rojas con motivo de su 450º aniversario y que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

Durante su intervención, el alcalde ha señalado que celebrar San Ildefonso "es mucho más que una tradición", ya que supone reivindicar a Toledo como un lugar de encuentro, heredero del espíritu de los Concilios y de una historia compartida, "en una ciudad amurallada, pero acogedora, inconformista y preparada para afrontar nuevos retos".

"Es también una oportunidad para mirar a nuestro alrededor y valorar lo que hemos construido juntos gracias al talento de muchos toledanos ilustres y al compromiso de tantos vecinos anónimos que esculpen cada día el futuro de una ciudad inigualable", ha señalado el alcalde.

Así, Velázquez ha recordado que esta edición tiene un significado especial, porque se cumplen 100 años de la creación de la Medalla de la Ciudad, la máxima distinción municipal, que ha recibido la Catedral Primada en su octavo centenario, y que ha recogido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, reconociendo su valor espiritual, histórico y artístico y el ambicioso programa para celebrar esta efeméride "del alma de Toledo".

El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento para todos los premiados y ha asegurado que "es de justicia reconocer en este acto a quienes con su ejemplo inspirador continúan dando vida a las raíces de nuestra historia".

Por último, Velázquez ha invitado a todos los asistentes a participar de las efemérides que se celebran este 2026, afirmando que "Toledo no es cualquier lugar, no sólo porque aquí se han escrito algunas de las páginas más importantes de la historia de nuestro país, sino por personas como vosotros, que han marcado con sus obras nuestra ciudad", ha concluido.

Entre los premiados destacan, la Catedral Primada, Medalla de la Ciudad; María de los Ángeles Martínez y Luis Béjar como Hijos Predilectos; Mariano García Ruipérez y Álvaro Nodal como Hijos Adoptivos, o Veintuno y Pepe Castro como Ciudadanos Honorarios.