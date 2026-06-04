Velázquez felicita a toledanos por el Corpus y agradece a quienes convierten Toledo en "la ciudad más bonita del mundo"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha felicitado a los toledanos por la celebración del Corpus Christi este jueves, una celebración "muy especial" en el "día grande" de la capital regional, agradeciendo a todos los que hacen posible que Toledo "se convierta durante unos días en la ciudad más espectacular y más bonita del mundo".

Velázquez, en declaraciones a los medios previas a la misa y posterior procesión del Corpus Christi, ha destacado que ha amanecido un día "extraordinario" que le ha permitido, durante su paseo desde la plaza de Zocodover hasta el Ayuntamiento, compartir con "muchos toledanos la "satisfacción por la celebración de un día muy especial para todos".

Un día en el que, ha dicho, la ciudad de Toledo celebra "el Corpus Christi más importante de todo el mundo", algo que se produce "gracias a la participación de miles de personas" en una jornada en la que "la Eucaristía sale a las calles".

El alcalde toledano ha aprovechado la ocasión para agradecer su labor a la Junta ProCorpus, la Asociación de Floristas, la Asociación de Patios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Academia de Infantería, Policía Local, Protección Civil y bomberos, así como a los trabajadores municipales que "se han afanado hasta bien entrada la mañana en dejar el recorrido perfectamente a la altura de las circunstancias".

Además, ha destacado que este año se ha arrojado a las calles del recorrido procesional "una cantidad de tomillo como hace muchos años que no había" y eso es "algo que se nota en el ambiente". "Se nota en los olores y es que los olores son muy importantes en un día de Corpus, algo que lo hace muy especial".

Finalmente, ha tenido palabras también de agradecimiento para el Cabildo Catedralicio, que se ha "volcado" en este Corpus en el año de celebración del Octavo Centenario de la Catedral toledana, primada de España.