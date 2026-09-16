Velázquez insta a la Seguridad Social y el Sescam a finalizar la reversión del Virgen de la Salud para "hacer vivienda"

Archivo - Hospital Virgen de la Salud de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha conminado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a dar "los pasos necesarios" para finalizar el proceso de reversión del edificio del antiguo hospital 'Virgen de la Salud' para que se pueda utilizar esa parcela "fundamentalmente para hacer vivienda y seguir revitalizando el barrio" de Palomarejos.

Velázquez, durante la visita que ha realizado este miércoles a la futura residencia universitaria que se creará en las dependencias de la antigua Escuela de Enfermería, también en el barrio de Palomarejos, ha manifestado que "más allá" de esta residencia y de las acciones que se puedan llevar a cabo en el barrio de Corea, la revitalización de Palomarejos "pasa sí o sí por habilitar estas grandes parcelas y dotarlas de vida".

El alcalde toledano ha insistido en la necesidad de "actuaciones concretas" que puedan sacar al barrio de la situación en la que se encuentra "tras la salida muy rápida del hospital 'Virgen de la Salud' y ha insistido en que "si fuéramos capaces de revitalizar Corea pero siguiera el hospital 'Virgen de la Salud' cerrado, no revitalizaríamos el barrio como merece, como queremos".

Así, ha vaticinado que, al ser un suelo público, la vivienda que se edificase en esta parcela debería tener "algún régimen de protección pública" pero ha insistido en que "lo principal y lo más importante es que se finalice ese proceso de reversión" de la parcela del Sescam a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por ello, ha invitado a ambas administraciones a que "se sientes, discutan lo que tengan que discutir, pero finalicen ese proceso que está haciendo que sigamos viendo cerrado a cal y canto un edificio que funcionó durante muchísimos años".