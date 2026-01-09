Velázquez ofrece al nuevo delegado del Gobierno "máxima colaboración" y confía en un "diálogo productivo" para Toledo

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha ofrecido este viernes "máxima colaboración institucional" al nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y ha confiado en que haya un "diálogo productivo" para la ciudad.

A preguntas de los medios, el alcalde ha indicado que son "muchos" los asuntos que dependen del Gobierno central y que son "importantes" para la ciudad de Toledo y para los toledanos.

"Confío en que va a haber un diálogo productivo para la ciudad de Toledo, como no puede ser de otra manera", ha concluido el regidor toledano.