Velázquez ofrece al nuevo delegado del Gobierno "máxima colaboración" y confía en un "diálogo productivo" para Toledo

Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: viernes, 9 enero 2026 13:48
TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha ofrecido este viernes "máxima colaboración institucional" al nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y ha confiado en que haya un "diálogo productivo" para la ciudad.

A preguntas de los medios, el alcalde ha indicado que son "muchos" los asuntos que dependen del Gobierno central y que son "importantes" para la ciudad de Toledo y para los toledanos.

"Confío en que va a haber un diálogo productivo para la ciudad de Toledo, como no puede ser de otra manera", ha concluido el regidor toledano.

