El candidato del PP al Congreso por Toledo Carlos Velázquez - PP

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Toledo y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido este viernes la propuesta del PP de impulsar un pacto nacional del agua que garantice el suministro en cantidad y calidad tanto para el abastecimiento de los municipios como para las explotaciones ganaderas, "ante los recurrentes problemas de abastecimiento que sufren municipios de la comarca de los Montes de Toledo".

Así lo ha destacado durante una comida-mitin celebrada en Gálvez, junto al alcalde de la localidad, Manuel Fernández, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, en la que también han participado alcaldes y concejales de la zona, así como afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Gálvez.

Velázquez ha destacado la preocupación que hay en los Montes de Toledo por los recurrentes problemas de abastecimiento de agua y ha criticado las políticas de los gobiernos del PSOE en esta materia, que no dan soluciones a una comarca "fundamentalmente agrícola, pero sobre todo ganadera", ha informado el PP en nota de prensa.

Frente a esta situación, ha defendido la propuesta del Partido Popular de impulsar "un pacto nacional del agua que garantice agua en cantidad y calidad, no solamente agua potable y para beber en todos los municipios de la provincia, especialmente en esta comarca, sino también para todas las explotaciones ganaderas".

El presidente provincial del PP ha puesto en valor la importancia del sector ganadero en los Montes de Toledo, donde "hay muchísimos ganaderos que nos dan de comer, no solamente a los toledanos y a los castellanomanchegos, sino a todos los españoles".

Asimismo, ha vinculado la necesidad de garantizar el suministro de agua a estas explotaciones con el mantenimiento de la actividad económica en los pueblos y la lucha contra la despoblación, destacando que estas explotaciones representan no solo el presente de la comarca, sino también su futuro.

Por último, Velázquez ha reivindicado la igualdad de oportunidades para la provincia de Toledo en materia de agua, "porque no queremos ser más que nadie, pero por supuesto en Toledo no tenemos que ser menos que nadie", y ha reiterado el compromiso del PP de "garantizar esa igualdad y garantizar que el agua llegue a todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia".