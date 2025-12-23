Velázquez reclama a la nueva ministra de Educación un pabellón deportivo multiusos para Toledo

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, durante la misa de celebración del Corpus Christi, a 19 de junio de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). El Corpus Christi 2025 en - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha reclamado a la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, llevar a cabo la construcción del pabellón deportivo multiusos que Toledo necesita "con la misma fórmula que se utilizó en Guadalajara", es decir, contando con la financiación del Consejo Superior de Deportes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo "a partes iguales".

En una misiva enviada a la ministra, un día después de su nombramiento, el regidor 'popular' espera que la toledana Milagros Tolón valore esta posibilidad "con el interés que merece" y, para ello, pone a disposición de Tolón de forma inmediata tanto el presupuesto como el anteproyecto de dicha infraestructura.

"Estamos a tu disposición para tratar los detalles y realizar cuantas gestiones sean necesarias para poner en marcha esta iniciativa a la mayor brevedad", apostilla el alcalde.

Recuerda Velázquez que Toledo es una de las pocas capitales de provincia españolas que no cuenta con un pabellón deportivo multiusos. "Esta situación nos coloca en un lugar de desventaja frente a otras ciudades y nos impide llevar a cabo numerosas actividades y competiciones deportivas".

"Esta instalación es muy demandada desde hace muchos años por los deportistas, clubes, asociaciones y por el deporte base de la ciudad en su conjunto; así como por otros sectores, en la certeza de que contribuiría a dinamizar económicamente la ciudad y a la creación de puestos de trabajo", continúa el regidor.

Velázquez ha aprovechado esta correspondencia para felicitar a la que fuera alcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha por su reciente nombramiento como ministra y desearle "mucho éxito" en el desempeño de esta nueva tarea que tiene encomendada.