Velázquez reivindica la transformación de la Ronda del Granadal de Toledo en un nuevo espacio verde y de convivencia

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una visita a las obras. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este martes las obras de remodelación integral de la Ronda del Granadal, una actuación que ha transformado una de las principales entradas al Casco Histórico en un nuevo espacio verde, accesible y de convivencia para vecinos y visitantes.

Durante la visita, Velázquez ha estado acompañado del concejal de Urbanismo, Florentino Delgado; la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina; el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, además de la arquitecta municipal, Virginia Cavia y responsables de la empresa adjudicataria de la obra, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde ha destacado que este proyecto supone la recuperación de un enclave que durante años permanecía degradado y sin ningún uso para la ciudad, "nos encontramos con un gran terraplén de tierra echadiza, una zona en la que no se podía hacer absolutamente nada y que estaba completamente abandonada, por lo que gracias a esta actuación vamos a generar nuevos espacios de convivencia, nuevos lugares desde los que contemplar Toledo desde otra perspectiva y una entrada a la ciudad mucho más digna y acorde con el valor patrimonial que tiene Toledo", ha asegurado.

Carlos Velázquez ha explicado que la intervención cuenta con nuevos miradores, zonas de paseo y estancias integradas en el entorno de las murallas, recuperando un espacio de 6.572 metros cuadrados que hasta ahora era prácticamente una escombrera.

Además, ha recordado que el proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno municipal con el sector turístico y con quienes visitan la ciudad.

"Esta actuación incorpora unos baños públicos que eran una demanda histórica de vecinos, guías turísticos y visitantes, queremos que las personas que vienen a Toledo puedan disponer, como ocurre en tantas otras ciudades, de unos aseos públicos modernos, completamente accesibles y adaptados también para personas ostomizadas", ha señalado.

Velázquez ha explicado que esta infraestructura forma parte del compromiso del Ayuntamiento de reinvertir parte de la tasa que abonan las turoperadoras en actuaciones que mejoren la experiencia de quienes visitan la ciudad, "es una actuación pensada para los turistas, pero también para los toledanos, porque recuperamos una zona abandonada y la convertimos en un espacio verde que mejora la conexión entre distintos puntos de la ciudad y que podrá ser disfrutado por todos", ha añadido.

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE UNA DE LAS PRINCIPALES ENTRADAS AL CASCO

La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation, cuenta con un presupuesto de 689.847,62 euros y ha sido ejecutada por la empresa adjudicataria de las obras es Proimancha Ingeniería y Construcciones S.L.

El proyecto forma parte de la actuación denominada 'Toledo Verde. Recuperación paisajística de jardines históricos', cuyo objetivo era transformar esta ubicación en un auténtico parque urbano, acondicionando también el entorno de las murallas y dignificando uno de los accesos más utilizados al Casco Histórico a través de las escaleras mecánicas de Safont.

Cada día, miles de visitantes llegan a Toledo por este punto, donde estacionan numerosos autobuses turísticos, por lo que el Ayuntamiento consideraba prioritario mejorar la imagen de este acceso a una Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Asimismo, la actuación incorpora otra de las demandas históricas de los vecinos, como es la generación de espacios de sombra mediante la plantación de 90 árboles y más de 1.300 arbustos, contribuyendo a incrementar las zonas verdes y mejorar el confort climático de este entorno.

"Estamos recuperando espacios que durante muchos años permanecieron abandonados para ponerlos al servicio de la ciudad, queremos una ciudad más verde, más accesible y con mejores servicios tanto para quienes viven aquí como para quienes nos visitan y esta actuación es un claro ejemplo de ese compromiso", ha concluido el alcalde.