Velázquez se reunirá con vicepresidente de Comisión Europea para exponer la "injusta" exclusión de Toledo de fondos EDIL

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez se reunirá este martes en Bruselas a las 12.45 horas con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario responsable de Fondos y Reformas, Raffaele Fitto, a quien trasladará la situación generada tras la "injusta" exclusión de la capital regional de la última convocatoria de ayudas enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiadas con fondos europeos.

Durante el encuentro, el alcalde explicará que Toledo concurría a esta convocatoria con un Plan de Actuación Integrado que contemplaba tres grandes proyectos estratégicos para la transformación de la ciudad, con una inversión cercana a 20 millones de euros, al tratarse de una ciudad de más de 75.000 habitantes, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

El primero de ellos, 'Toledo Social', incluía la construcción de un gran pabellón deportivo multiusos y la cubierta del anfiteatro del parque de las Tres Culturas. El segundo proyecto, 'Toledo Romano', estaba destinado a la recuperación y puesta en valor del Circo Romano, mientras que el tercero, 'Toledo Dinámico', contemplaba la modernización del recinto ferial de La Peraleda y la transformación urbana de la TO-21.

Velázquez ha recordado que la propuesta fue elaborada por la consultora especializada en fondos europeos IDEL, que ha participado en numerosas convocatorias similares a nivel nacional y que ya elaboró los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Toledo en el marco de los fondos Next Generation en la pasada legislatura.

"Sin embargo, y pese a cumplir los requisitos exigidos por la convocatoria, Toledo ha quedado fuera de la financiación, convirtiéndose en la única gran ciudad de Castilla-La Mancha excluida del reparto de los fondos EDIL", critican desde el Ayuntamiento toledano.

En este sentido, el alcalde trasladará al vicepresidente de la Comisión Europea que el Ayuntamiento considera esta decisión "injusta y perjudicial para los intereses de la ciudad" y explicará las acciones emprendidas por el Consistorio para defender los proyectos presentados, entre ellas la presentación de alegaciones y la decisión de recurrir la resolución adoptada.

A pesar de esta situación, Carlos Velázquez reitera el compromiso del Gobierno municipal con el desarrollo de estos proyectos y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando para encontrar otras vías de financiación que permitan hacerlos realidad, por tratarse de iniciativas estratégicas para el desarrollo social, económico y urbano de Toledo.

"El objetivo de este encuentro es trasladar a las instituciones europeas la situación que se ha producido y defender proyectos que responden plenamente a los objetivos de transformación urbana, sostenibilidad e inclusión que promueve la propia Unión Europea", ha señalado el alcalde.

Velázquez ha insistido en que el Gobierno municipal seguirá defendiendo los intereses de la ciudad y de los toledanos, manteniendo su compromiso con iniciativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyan al progreso de Toledo.