Velázquez ve compatible Ayuntamiento y Congreso pero ve lejos un Ministerio: "Soy fundamentalmente alcaldable"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, durante un encuentro informativo de Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo y candidato al Congreso de los Diputados, Carlos Velázquez, ha señalado este martes su convicción de que es compatible estar al frente del Ejecutivo municipal de la capital castellanomanchega con un escaño en la Cámara Baja, pero no visualiza una función en el Ejecutivo nacional.

"Soy alcalde y lo que soy fundamentalmente es alcaldable", ha asegurado Velázquez durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El primer edil toledano ha destacado que el Partido Popular ya ha contado con experiencias con "grandes alcaldesas de sus ciudades que las han puesto donde merecían y han sido diputadas", poniendo como ejemplo a "Teófila Martínez en Cádiz o a Celia Villalobos en Málaga".

Además, ha defendido que la representación parlamentaria puede suponer "una oportunidad para poder desbloquear los asuntos tan importantes, no solamente para la ciudad, sino para toda la provincia".

Velázquez ha reconocido que el hecho de compatibilizar ambos cargos supondrá un mayor nivel de exigencia, pero ha defendido que esa es la función de los representantes públicos institucionales. "Para eso estamos aquí, para desgastarnos por los ciudadanos", ha defendido.

El cabeza de lista al Congreso por la provincia de Toledo ha afirmado que no contempla la posibilidad de que el Partido Popular no alcance el Gobierno de España tras el 29 de noviembre y ha defendido que "Alberto Núñez Feijóo tiene una idea muy clara de lo que necesita España". De cara a la campaña, ha señalado la necesidad de "marcar un objetivo, marcar una dirección y trabajar conjuntamente para poder conseguirla".

ENFRENTAMIENTO ELECTORAL CON MILAGROS TOLÓN

Preguntado acerca del nuevo enfrentamiento electoral con Milagros Tolón, en este caso de cara al Congreso, Velázquez ha afirmado que "sería más interesante, incluso con cierto morbo, que el enfrentamiento fuera en las elecciones municipales".

En cualquier caso, ha confrontado las formas de hacer política, asegurando que "Milagros Tolón piensa que nunca se equivoca", una actitud de la que también ha acusado a Pedro Sánchez. "Nunca ha rectificado, nunca ha reconocido ni un solo error. Y esto es algo que creo que les aleja evidentemente mucho de los ciudadanos", ha declarado el alcalde de Toledo.

Frente a esta actitud, ha defendido que él no cuenta con "ningún problema en asumir equivocaciones, en asumir errores, porque él que hace cosas se equivoca". Una actitud que ha ejemplificado con el caso del nuevo cuartel de la Policía Local de Toledo tras retrasarse el inicio de las obras de construcción.

"No soy de esos gobernantes que piensa que por estar gobernando tengo siempre razón. Es lo que piensan los dictadores, que siempre tienen razón", ha declarado.