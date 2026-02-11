Vendido por 68.500 euros el barco del proyecto 'Ciudad de Vascos', que Diputación de Toledo adquirió por 344.850 en 2015

El barco de 'Ciudad de Vascos'. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha confirmado la venta del barco que en su día iba a formar parte del proyecto turístico 'Ciudad de Vascos', por un precio de 68.500 euros, a la empresa Astilleros Gondan, la propia fabricante del navío que fue adquirido en 2015 por un precio de 344.850 euros.

La empresa Astilleros Gondan ha completado el proceso este miércoles, por lo que es desde este momento, y no antes, cuando se produce la venta, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

El navío, adquirido en 2015 por la Corporación provincial presidida por el 'popular' Arturo García Tizón, formaba parte de un proyecto que incluía el acceso en barco por el embalse del río Huso, cuyos permisos de navegabilidad eran favorables, a la finca donde se encuentra el yacimiento de Ciudad de Vascos, un yacimiento de una antigua medina de Al-Ándalus de la que hay constancia de que estuvo habitada entre los siglos IX y XII.

Según la Diputación de Toledo, el proyecto pretendía poner en valor el yacimiento, así como dinamizar la zona, tanto económica como culturalmente.

La Institución provincial ha defendido, asimismo, que el proyecto contaba con los permisos pertinentes para la navegación del río Huso, señalando al contenido de la 'Autorización para la instalación de Campos de Boyas', que delimitan la navegación de la zona, emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en mayo de 2014.

En este sentido, desde el equipo de Gobierno han calificado de "mentiras" las informaciones que apuntan que la no puesta en marcha era por carecer de permisos.

Un punto que también han argumentado con la inversión realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) de 300.000 euros en la construcción de los embarcaderos desde donde poder acceder al yacimiento.

EL EQUIPO DE GOBIERNO ACUSA A GUTIÉRREZ DE ABANDONAR EL PROYECTO

Desde el equipo de Gobierno, presidido por Concepción Cedillo, se ha responsabilizado al anterior Gobierno de la Diputación, a cargo del socialista Álvaro Gutiérrez, al que acusa de haber abandonado el proyecto.

"Como consecuencia de ya no resultar útil el barco para los fines para los que se adquirió, se iniciaron 11 subastas concatenadas desde diciembre de 2017 hasta junio de 2023 que resultaron desiertas", han apuntado desde la Diputación, afirmando que "esta actuación de subastas encadenadas, la falta de mantenimiento e interés por el bien, y el uso del mismo como arma arrojadiza, produjo el deterioro del bien patrimonial".

Por otra parte, la Diputación ha señalado su interés en impulsar otros proyectos para dinamizar la zona, tras "la dejadez de la anterior cCrporación, que dejó decaer un proyecto que contaba con informes favorables para la navegación del río Huso, y que hubiera revitalizado la comarca".