La venta de turismos usados en Castilla-La Mancha sube un 2% en 2025 hasta los 119.830, según Ancove

Archivo - Imagen de archivo de una feria para la venta de vehículos de ocasión. - ANCOVE - Archivo

TOLEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de segunda mano sube en diciembre el 10,4% en Castilla-La Mancha, con 13.871 unidades. Los turismos suman en el mes 11.771 compras, que crecen un 8,3% interanual, y los comerciales otros 2.100, con se disparan el 23,5%.

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha crecido en el mes un 2% de media en España: los turismos un 2,1% y los comerciales ligeros el 1,2%. En el conjunto de 2025 se han transferido 138.972 vehículos de ocasión, un 2,7% más que hace un año en Castilla-La Mancha, ha informado Ancove en nota de prensa.

Los turismos acumulan 119.830, que aumentan un 2%, y 19.412 furgonetas, con un alza del 7,5% sobre el año anterior. En la media nacional, se han vendido un 4,3% más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en 2024, el 4,2% los turismos y el 4,7% los comerciales ligeros.

Toledo registra el mayor incremento de las ventas de turismos de segunda mano en 2025 en la comunidad.

MERCADO NACIONAL

Las ventas de vehículos de segunda mano (turismos más comerciales ligeros) crecen un 4,3% el pasado año respecto a 2024, en total 2.589.154 unidades. Las transferencias de turismos usados suman el pasado año los 2.218.824 coches, con un incremento del 4,2% en el año, y 370.330 comerciales ligeros, cuyas ventas suben el 4,7%.

En el último mes del año se han comprado 251.516 vehículos de segunda mano; un 2% más que en el mismo mes de 2024. De ellos, 217.332 han sido turismos, que aumentan el 2,1% respecto a diciembre de 2024, y 34.184 furgonetas, con un incremento de la compras del 1,2%.

El mercado de segunda mano sigue dominado por unidades antiguas, pues los coches de más de 10 años han supuesto el 57% del total de las ventas del pasado año, idéntico porcentaje que en 2024. Este segmento ha crecido un 4,2% -igual que la media del mercado-, lo que explica que su peso no haya variado respecto al año anterior.

Sin embargo, aumenta su peso los turismos de 2-3 años y los de 3 y 5 años y pierden peso los de 12 a 24 meses, el único grupo que desciende sus ventas sobre 2024.

Las furgonetas también están dominadas por las de más edad (54% del total de las ventas del año pasado superaron los 10 años), que crecen igual que la media del mercado. Sin embargo, despuntan las compras de las unidades de menos de 12 meses, que suben el 16%, y las de 12 a 24 meses, un 7% más.

En consonancia con la edad, las motorizaciones están dominadas por los combustibles, aunque el diésel cede un 0,8% y la gasolina crece un 2,3%, dos puntos por debajo de la media del mercado. Aun así, suman el 86% de las ventas. Las motorizaciones menos contaminantes crecen proporcionalmente con fuerza, pero en valores absolutos suponen unas cifras muy bajas para un mercado de 2,2 millones de turismos.

Con excepción de Baleares y Galicia, las ventas de turismos usados crecen en todas las comunidades autónomas, con Madrid en cabeza, seguida de Andalucía y Aragón. Especial mención para la Comunidad Valenciana, que cierra el año con un aumento del 1,7%, muy por debajo de la media nacional del 4,2%.