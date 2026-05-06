La venta de turismos usados sube el 3,3% en Castilla-La Mancha en el primer cuatrimestre, según Ancove

Archivo - Imagen de archivo de una feria para la venta de vehículos de ocasión. - ANCOVE - Archivo

TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Durante el primer cuatrimestre --descontado el efecto de Samana Santa-- se han transferido en Castilla-La Mancha 46.983 vehículos de segunda mano, un 4,6% más que hace un año. Los turismos, 40.139, suben un 3,3% y las furgonetas, 6.844, crecen el 12,8%, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Respecto al mes de abril, la venta de vehículos de ocasión se dispara el 13,7% en Castilla-La Mancha, con 11.771 unidades transferidas. En el mes se han comprado 10.059 turismos, con un incremento del 13% interanual, y los comerciales, 1.712, ascienden un 18%.

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha bajado en el mes un 3,7% de media en España, los turismos, el 4,2%, y las furgonetas, el 0,5%. El fuerte crecimiento se explica por el comportamiento de las ventas en Toledo, pues hay caídas en el resto de las provincias

En España, en abril, las ventas de vehículos usados (turismos más furgonetas) cae un 3,7% en términos interanuales, con 203.631 unidades transferidas. Son turismos 173.869, con un descenso del 4,2% en el mes, y 29.762 furgonetas, cuyas ventas bajan el 0,5%.

En el primer cuatrimestre se han vendido 838.673 vehículos usados, un 0,0% respecto al mismo periodo de 2025. Los turismos, de los que se transfieren 716.434 unidades, suben ligeramente, el 0,1%, y los comerciales ligeros, 122.239, bajan el 0,1%.

La caída del mes de abril se concentra en los coches de 2 a 10 años, salvándose los más nuevos, especialmente los de menos de un año que suben el 27% -los eléctricos de menos de 12 meses tienen ayudas a la compra- y los de 1 y 2 años. Sin embargo, son segmentos de poco volumen. Igualmente suben, un 1,1%, los más antiguos. Una tendencia que se mantiene para el conjunto del año.

Los malos resultados de abril se suavizan en el segmento de los comerciales ligeros, con una caída del 0,5%. Las mayores subidas se producen en las furgonetas de menos de 3 años, con retrocesos en el segmento de 3 a 5. Los más antiguos, también se colocan en números rojos.

Los malos resultados en el mercado de usados afectan a la mayoría de las comunidades autónomas, con caídas en 13 de ellas en el acumulado hasta abril. Solo se salvan de la quema Aragón (con un débil aumento del 1,3%), Castilla-La Mancha (por el tirón de Toledo), Catalunya y la Comunidad de Madrid que distribuye coches al resto de regiones.

El panorama no es mejor en el segmento de los comerciales, cuyas ventas caen también en 13 comunidades en el primer cuatrimestre. Se salvan Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y La Región de Murcia.