La Ventanilla de Atención al Feriante de Albacete se pone a disposición de 350 empresarios de cara a la Feria

ALBACETE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado este miércoles en el recinto ferial la apertura de la Ventanilla de Atención al Feriante regentada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (Apeth) y que estará disponible hasta el día 6 de septiembre de cara a facilitar los trámites administrativos para los cerca de 350 empresarios que participan en la festividad de la ciudad con casetas y atracciones.

El primer edil ha concretado que lo que buscan con este punto de atención es "agilizar todas las gestiones como puede ser el alta de la luz y del agua, pases para acceder al recinto tanto en el montaje y desmontaje y en el desarrollo de la propia feria o información para distribuidores".

La ventanilla cuenta con un equipo de inspectores de consumo del Consistorio y profesionales de Apeht donde los hosteleros podrán obtener las hojas de reclamaciones, protocolos de sanidad, carteles o información sobre los servicios de prevención de riesgos laborales y servicios técnicos en un espacio que ha ganado metros "para poder atender mucho mejor en estos días de intensidad y prisas", ha detallado Serrano respecto a estos días previos a la Feria de Albacete.

Además, el Gobierno municipal ha recordado que la ciudad mantiene su compromiso contra las agresiones sexuales, por lo que además de recibir los protocolos de seguridad y gestiones administrativas, la Ventanilla de Atención al Feriante también dispensará folletos informativos de actuación en caso de agresiones e igualdad y cursos online "para saber cómo actuar y alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La concejal de Igualdad, Gala de la Calzada, ha especificado que este año el Punto Violeta de la Feria estará gestionado por la empresa Vértice.

Serrano ha aprovechado la ocasión para agradecer a Apeht su colaboración con la organización de la Feria de Albacete tras veinte años "acercando los trámites administrativos a pie de obra aquí en el recinto ferial a aquellos que en estas dos semanas están montando el evento".

La gerente de Apeht, Begoña Garijo, ha destacado la importancia de este punto de información de cara al montaje de la Feria, con una gran cantidad de distribuidores y empresarios que llegan estos días a la ciudad sin haber podido acudir a las comisiones de organización previas.

El concejal de Seguridad, Deportes y Feria, Francisco Navarro, ha explicado que la zona ferial se ha vallado durante estos días para acelerar las labores de montaje y mejorar la seguridad de la ciudadanía.

Además, se ha perfeccionado "con precisión" la señalización de todos los espacios de la zona por segundo año consecutivo con una nomenclatura "que respeta la denominación tradicional" de cara a las labores de seguridad.

La Feria de Albacete, el evento más importante de la capital de la provincia y la "mejor feria del mundo" según ha descrito el alcalde de la ciudad, comenzará el próximo 7 de septiembre y se alargará hasta el 17 del mismo mes, con eventos musicales y culturales repartidos por la ciudad y concentrados en el espacio ferial que está estos días en preparaciones.