Las ventas del comercio minorista crecen un 3,3% en enero en C-LM, por debajo de la media nacional

Archivo - El incremento fue un 0,4% inferior a la media nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista aumentaron un 3,3% en enero en Castilla-La Mancha, un indicador inferior a la media nacional, donde el incremento fue del 3,7%, según el Índice de Comercio al por Menor (ICM) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la tasa interanual, el comercio minorista incrementó en la región en un 3,8% respecto al mes de enero de 2025.

Por su parte, la ocupación en el sector aumentó un 1,8% en Castilla-La Mancha en enero, tercer dato más elevado por comunidades autónomas, tras Asturias (+3,1%) y Navarra (+2,3%).

INCREMENTO DEL 3,7% A NIVEL NACIONAL

Según los datos nacionales trasladados por el INE, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en enero, tasa un punto por debajo de la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 18 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 3,5%, mientras que las del resto de productos subieron un 4,8% interanual, con avances del 5,7%, del 1,4% y del 1% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 2,2% en el primer mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos, menos en las pequeñas cadenas, donde bajaron un 2%. Los repuntes más pronunciados los presentaron las grandes cadenas (+8,2%) y el comercio electrónico (+7,7%).