Las ventas de la industria crecen en Castilla-La Mancha un 3,3% en julio

Archivo - En lo que va de año, la cifra de negocios de industria ha subido un 2,9%. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en Castilla-La Mancha un 3,3% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,4 puntos más que la media nacional, que fue del 1,9%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+11,3%), Canarias (+7,6%) y Galicia (+6,9%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en julio, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Baleares y Castilla y León con las caídas más grandes de un 16,9%, 8% y un 3,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,9% en Castilla-La Mancha, 2,5 puntos de diferencia con la media nacional (0,4%).

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria subió un 1,9% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la de junio.

Con el ascenso del séptimo mes del año, las ventas de la industria encadenan dos meses de incrementos interanuales después de que en junio subieran un 3,6%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,3% interanual en julio, seis décimas menos en junio. Con este repunte, se acumulan tres meses de incrementos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se desplomó un 1%, su mayor caída mensual desde septiembre de 2024, cuando retrocedió un 1,8%.