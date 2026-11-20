Archivo - Varias personas en la terraza de una bar. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla-La Mancha aumentó su facturación un 8,1% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,4 puntos menos que la media nacional, que fue del 8,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en septiembre con Madrid (+12,70%), País Vasco (+11,70%) y Navarra (+10,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (0,60%), Baleares (2,00%) y Murcia (5,10%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,9% en Castilla-La Mancha.

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,4% en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,14%.

(Habrá ampliación)