Las ventas del sector servicios crecen un 8% en Castilla-La Mancha en junio

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MADRID/TOLEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,7 puntos superior a la del mes anterior y la segunda más elevada de este año tras la de marzo (+9,2%), según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que en Castilla-La Mancha el sector aumentó su facturación un 8%.

Con el avance de junio, las ventas del sector servicios encadenan 27 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 9,4% en el sexto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 7,7% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,2% en junio en tasa interanual, porcentaje seis décimas superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 27 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (junio sobre mayo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se impulsaron un 1,2%, frente al repunte mensual del 0,2% experimentado en mayo.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el sexto mes del año respecto a junio de 2025, tasa dos décimas superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

(Habrá ampliación)