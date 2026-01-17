Verónica Sáez y Alejandro Sánchez, pregoneros del Carnaval 2026 de Tarancón - AYTO TARANCÓN

CUENCA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los taranconeros Verónica Sáez de la Torre y Alejandro Sánchez Díaz serán los pregoneros del Carnaval 2026 de este municipio conquense. El matrimonio, amante del Carnaval, proviene de familias muy arraigadas a la ciudad y a la actividad ligada a la tradición que en ella se desarrolla.

En este sentido, junto al concejal de Festejos, Juan Castejón, el alcalde, José Manuel López Carrizo, ha subrayado este sábado en la presentación oficial de los pregoneros que "son unos auténticos carnavaleros, además vienen de familias muy taranconeras, fueron miembros del grupo folklórico Caño Gordo y ahora siguen colaborando en la actividad cultural y social del municipio igualmente, por ejemplo desde la peña El Mosto".

Por su parte, Verónica y Alejandro han explicado que "nos gusta el Carnaval desde pequeños, así nos lo inculcaron sobre todo nuestras madres, que en su época formaron el grupo de Carnaval Callejón del Espejo".

Asimismo, han asegurado que "es un orgullo ser pregoneros, una oportunidad que se dá una vez en la vida y hay que aprovechar, nos enfrentamos a este reto con ilusión, y también nervios".

Los pregoneros han adelantado que plasmarán en su pregón la esencia del Carnaval, sin dejar de lado la parte más tradicional, pues "es una fiesta muy especial, que vivimos con mucha intensidad, cada año cuando termina ya estamos pensando en qué nos disfrazamos al año siguiente, nos confeccionamos nosotros mismos los trajes".

El acto del pregón será el 7 de febrero, a las 20.00 horas, en el auditorio municipal. El cartel y el resto de la programación del Carnaval 2026, que se desarrollará del 7 al 22 de febrero, se darán a conocer en los próximos días, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.