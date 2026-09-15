La VI Gran Fondo Ciclodeportiva Internacional Sierra de Albacete abre sus inscripciones para 2.350 participantes

Presentación de la VI Gran Fondo Sierra de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VI Gran Fondo Ciclodeportiva Internacional Sierra de Albacete ya está en marcha, después de la presentación oficial de la prueba en el estand de la Diputación de Albacete en el Recinto Ferial.

Bajo la organización del Club Ciclista Onturense, la edición del 2027 ya tiene fecha, el 17 de abril, las inscripciones abiertas para un máximo de 2.350 participantes y un nuevo recorrido con zonas inéditas en las ediciones precedentes, ha informado la Diputación en nota de prensa.

De la mano de la voz oficial de La Vuelta, el speaker Juan Mari Guajardo, en la puesta de largo de esta sexta edición han participado el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, el diputado de Deportes, Daniel Sancha, el responsable del recorrido, Manuel Garijo, y las integrantes del equipo Women in Bike, Adela Muñoz, Rosalía Torres, María José Gómez, Violeta García, Mari Paz Mota, Ana Isabel Naranjo y Bety Petrova, además de la presencia de Manu Collado, del Club Ciclista Onturense, de alcaldes y representantes de los diferentes municipios por los que transcurrirá la carrera, y de la mascota Toro Piñón.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha afirmado que la Gran Fondo Sierra de Albacete va a ayudar a consolidar la apuesta por el cicloturismo deportivo y por que Albacete "sea el gran destino cicloturista de España, que sea la provincia de referencia".

"Estamos copiando y aprendiendo de los mejores, hemos visitado Girona, que hoy por hoy es un referente en el mundo del cicloturismo, para convertirnos en ese gran referente y convertir la provincia de Albacete no solo en un lugar en el que hay grandes pruebas, sino también en un lugar en el que poder venir en cualquier momento del año a disfrutar del cicloturismo".

Tras señalar "el subidón que ha supuesto la etapa de La Vuelta", una mostrando "al mundo que la provincia de Albacete es una provincia aficionada al ciclismo y una provincia en la que se puede disfrutar, y mucho, del ciclismo de calidad", se ha mostrado convencido de que esta sexta edición de la Gran Fondo Sierra de Albacete "no va a defraudar", entre otras cosas, "porque va a discurrir en gran parte del recorrido por el mismo lugar por el que discurrió la etapa de La Vuelta", ha señalado Cabañero.

Dani Sancha ha valorado que se dan "las condiciones perfectas, existe la voluntad de la Diputación y conocemos las potencialidades de la zona para seguir buscando el desarrollo económico de nuestros pueblos con este turismo deportivo".

El diputado de Deportes ha explicado que la Gran Fondo Sierra de Albacete contará con feria deportiva, fiesta, ludoteca, actividades para niños y para familias, ya que lo que se busca es "una experiencia completa, algo muy familiar para que todos disfruten".

DETALLES DE LA COMPETICIÓN

La sexta edición de la Gran Fondo Sierra de Albacete se celebrará el 17 de abril de 2027 con un recorrido principal de unos 155 kilómetros y 3.000 metros de desnivel positivo acumulado, y un trazado corto de 100 kilómetros y un desnivel de 2.000 metros. Será, ha comentado Manu Garijo, "un recorrido entretenido y variado, por carreteras nuevas, asfaltadas y con zonas que van a sorprender a los corredores. Se subirán puertos recorridos en La Vuelta, habrá zonas desconocidas para muchos participantes y, sin ser extremadamente duro, tiene su atractivo".

Con salida y meta en Riópar, los corredores recorrerán los términos de Molinicos, Ayna, Alcadozo, Liétor o Elche de la Sierra, pasando por puertos ya conocidos de otras ediciones como el Puerto del Peralejo, el Puerto del Caballo o el Puerto de la Boquera, y otros inéditos como el Puerto La Dehesa, en la zona de Alcadozo, o el Puerto Fuente del Taif, por Liétor. Un recorrido que servirá para dar a conocer el terreno, la sierra albaceteña, para mostrar las bondades de la zona.

Las inscripciones ya se han abierto y en los primeros 5 minutos más de 30 corredores ya se habían inscrito. En total se han establecido 2.350 dorsales, un ligero aumento en relación al año anterior, porque la Organización tiene claro que los pasos de crecimiento hay que darlos poco a poco, ya que, ha dicho Garijo, "no queremos 4.000 cabreados, queremos 2.000 corredores contentos".

La Diputación de Albacete sigue apostando por el ciclismo femenino y por ello las integrantes del equipo Women in Bike serán embajadoras de la próxima edición, un proyecto que nació en 2018 con chicas de todas las edades en un colectivo que ya suma más de 300 mujeres. "Queremos que todas las pruebas deportivas que se celebran en la provincia de Albacete sean pruebas en las que haya una igualdad real. Queremos más participación todavía si cabe de mujeres, es una apuesta que ya hicimos hace un par de años y creo que en esta edición la participación femenina va a aumentar porque va a tener un gran impulso con la ayuda y la participación del grupo de Women in Bike", ha reafirmado Santiago Cabañero.

Adela Muñoz, por su parte, ha indicado que con su proyecto "queremos incentivar el ciclismo femenino, que las chicas se incorporen más a las pruebas cicloturistas. Vamos a ser la parte visible del ciclismo femenino en esta Gran Fondo". Desde su creación, Women in Bike favorecen a que las chicas se inicien en este deporte, con todos los niveles, organizado hasta 60.000 quedadas a lo largo del año en todo el territorio.

En las próximas semanas se irán anunciando más cosas relacionadas con esta Gran Fondo Sierra de Albacete, porque tal y como ha reconocido Santiago Cabañero, "hay alguna gran sorpresa más, pero tampoco lo vamos a contar todo hoy. Os vamos poniendo el caramelo, hay que contarlo más adelante, porque vamos a tener alguna presencia muy importante en nuestra prueba".