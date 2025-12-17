Vicealcaldesa de Toledo duda de los plazos dados por Marlaska para el cuartel de la Guardia Civil: "Yo no me creo nada"

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha puesto en duda los plazos dados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el cuartel de la Guardia Civil de Toledo. "Yo no me creo nada. No me creo nada del PSOE y del ministro exactamente lo mismo", ha añadido.

A preguntas de los medios, Cañizares se ha referido así a las palabras de Marlaska este martes en el Senado en las que aseguró que la previsión que maneja su departamento es que los nuevos pabellones del cuartel de la Guardia Civil de Toledo estén disponibles para dentro de dos años y medio o tres años como máximo.

"¿En 30 meses a partir de qué momento?", se ha preguntado la vicealcaldesa, para añadir que 30 son los meses que tarda una obra pero que "para eso hay que empezarla". "Ya hemos visto en repetidas ocasiones que se han dotado partidas presupuestarias para que se lleve a cabo ese cuartel y no se ha hecho", ha agregado.

Es por ello por lo que ha lamentado que se haya anunciado "a bombo y platillo y estamos todavía esperando". "Creo que lo incierto es el momento de comienzo de las obras. Que luego se tarda 30 meses, sí, pero desde el momento en que se comiencen", ha zanjado.