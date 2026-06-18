La vicepresidenta Sara Aagesen visita este viernes la base del BRIF en Iglesuela del Tiétar

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - Fernando Sánchez - Europa Press

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita este viernes, 19 de junio, la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Iglesuela del Tiétar, en Toledo.

La visita se produce tras las obras de modernización y ampliación realizadas en esta base de la brigada forestal, según ha informado el Ministerio a través de un comunicado.

Dependientes del Miteco, las BRIF proporcionan apoyo de cobertura nacional a las administraciones autonómicas en la extinción de incendios forestales y están encargadas de reforzar las actuaciones en caso de ser requerido por las comunidades autónomas.