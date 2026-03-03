La víctima de abuso sexual en Hellín afirma que la violación le provocó comportamientos autolesivos

Archivo - PALACIO DE JUSTICIA, TSJCM ALBACETE - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete ha juzgado este martes a dos hombres acusados de agredir sexualmente de una amiga una noche de fiesta en Hellín, hechos por los cuales la víctima ha asegurado durante su testimonio que padeció estrés postraumático y conductas autolesivas. La acusación particular ha reclamado 33.000 euros y 12.000 euros de indemnización a cada uno de los acusados y las defensas de los particulares han negado que se tratara de una agresión, asegurando que fue consentido.

Los hechos ocurrieron, según el texto del Ministerio Fiscal, en octubre de 2021, cuando la mujer tenía 20 años y acudió a una fiesta en el piso de uno de los acusados, conocido de su expareja, invitada por el otro encausado, ya que era amiga "muy cercana" de ambos, según ha detallado.

La víctima atravesaba una ruptura con su pareja y se encontraba vulnerable, buscando "desahogarse" durante la fiesta del piso, en la que bebió alcohol hasta quedar "muy borracha". "Llevé dos botellas de licor y otra pequeña de ron y estuvimos bebiendo a morro durante unas dos horas", ha explicado la joven. En un momento en el que fue al baño, el acusado que vivía en el piso la acompañó.

"Me dijo que me esperase, entró conmigo, cerró la puerta y empezó a manosearme y a besarme", ha explicado la víctima. "Me tocó el culo y el pecho. Le dije que no quería y que lo que hacía estaba mal y me dio la razón, pero siguió un rato hasta que salió", ha continuado.

Tras esto, la joven ha afirmado que intentó hacer "como que no había pasado nada" y siguió en la fiesta, hasta que decidió retirarse con otro amigo a su casa. "Cuando llegamos a mi portal me insistió en que me fuera con él, que estaba muy borracha y le preocupaba que estuviera triste por la ruptura", ha testificado la víctima, quien asegura que ante la presión cedió a irse al piso de su amigo "sólo a dormir".

"Cuando llegué a su piso me acosté directamente en la cama tras quedarme en ropa interior y camiseta, dándole la espalda. Entonces él se tumbó conmigo y empezó a manosearme y desnudarme hasta que me penetró", ha asegurado.

La víctima ha reiterado repetidas veces que en todo momento le dijo que no quería hacerlo y lo intentó apartar "pero estaba muy borracha y no me podía apenas resistir". Por el ruido que estaban haciendo, la madre del joven, que estaba en el piso, le escribió al móvil y esto detuvo el acto.

"Me dijo que me tenía que ir, así que me vestí, me acompañó a la calle y allí llamé a un amigo y le conté todo. Yo estaba en shock", ha concluido la víctima, quien afirma que durante días no entendió bien lo que había pasado hasta que habló con su madre y con las profesionales del Centro de la Mujer de Hellín, quienes le aconsejaron denunciar.

POSICIÓN DE LAS DEFENSAS

Las defensas de los procesados han cuestionado el relato de la víctima, primero dudando de la cantidad de alcohol que decía haber ingerido al ser "demasiada como para poder resistirse, pero lo justo como para recordarlo todo" y contradictoria con la de otros testigos que afirmaron que sólo se tomó un par de copas.

También han señalado que la joven pudo haberse ido de la fiesta tras el primer evento de presunta agresión, pero decidió seguir, o que pudo haber abandonado la casa del amigo que afirma que la violó en cualquier momento o haber pedido ayuda al saber que la madre de éste estaba en la casa, pero no lo hizo.

Del mismo modo, los abogados de la defensa han apuntado que al día siguiente de los hechos la víctima habló por el móvil con uno de los acusados para decirle que "todo estaba bien entre ellos y que no había pasado nada", llegando incluso a volver a la misma casa y a reunirse con los dos presuntos agresores a solas para maquillarlos por la festividad de Halloween.

La víctima recibió tratamiento psiquiátrico y psicológico durante tres años por estos hechos. La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel y una indemnización de 8.000 euros para el primer acusado y 10 años de prisión y 12.000 euros para el segundo.