Víctima de Montemayor vagó durante horas pidiendo auxilio antes de que la mataran, pero se negó a llamar a policía

Diversos testigos han detallado este martes en el juicio de la Audiencia Provincial de Albacete que la víctima de 26 años fallecida en 2022 en el pueblo cordobés de Montemayor a manos de su marido vagó durante horas pidiendo auxilio a los vecinos la noche de los hechos, pero que cada vez que se ofrecían a avisar a la policía, esta se negaba y huía.

Una de las vecinas del municipio ha testificado que pasada la medianoche la joven llegó a su garaje, en el que se encontraba ordenándolo con otras personas. La vieron "llegar en chanclas, sin móvil, totalmente asustada y pidiendo ayuda", ha explicado. "Decía que su marido la quería matar, por lo que ofrecí llamar a la policía, pero se negó". La vecina ofreció entonces su móvil a la víctima, de origen rumano, para que intentara ponerse en contacto con familiares que tenía residiendo en España, pero nadie le respondió. Cuando llegó la hora de cerrar el garaje la víctima continuó en su huída nocturna mientras la vecina, en secreto, notificó la situación a las autoridades.

Otra testigo, quien entonces regentaba un bar en la localidad, ha relatado que la víctima acudió esa noche también al local. "Me pidió auxilio, dijo que la quería matar su marido y que la dejara dormir en el bar", ha declarado. La dueña le respondió que no podía quedarse a dormir, pero que podía avisar a la Guardia Civil, "pero ella me dijo que no". Tras esto, la camarera le ofreció un refresco a la víctima, quien "estaba con la cara roja como si llevara mucho tiempo corriendo". Tras cogerla, la víctima salió corriendo.

Horas antes, su marido y ella habían tenido una discusión en la casa en la que vivían en el pueblo, donde residían durante la campaña del ajo. Los amigos del marido le habían asegurado que su mujer le estaba siendo infiel con su sobrino, de 15 años de edad, quien residía con ellos en la localidad e incluso le habían enseñado un vídeo como prueba. Asustada por las posibles represalias, la joven abandonó la casa tras la discusión, huyendo en mitad de la noche por el pueblo.

Una hermana de la víctima, con quien solía mantener contacto telefónico, ha confirmado durante el juicio que el rumor de la infidelidad estaba extendido en la familia. "No sé si llegó a ocurrir algo, pero ella me confesó que se sentía atraída por el sobrino de su marido, que la trataba muy bien", ha testificado en el juicio. También ha añadido que en el mes previo a los hechos, las discusiones en la pareja habían aumentado "pero ella no quería dejarlo porque decía que quería mucho a los dos hijos que tenía con él".

La víctima, tras vagar por el pueblo, fue finalmente encontrada por su marido en un camino de las afueras que discurre junto a la carretera. Allí le asestó diez cuchilladas en las piernas, una de las cuales perforó una arteria y le costó la vida. Tras dejar a la mujer en la entrada del domicilio mientras se desengraba, el marido se dirigió a buscar a su sobrino, al que también apuñaló en las piernas. La mujer falleció horas después en el hospital.

La defensa del acusado, si bien ha reconocido los hechos, ha solicitado que el delito sea considerado como homicidio, en lugar de asesinato, asegurando que se trató "de un arrebato". También ha contradicho la versión de la Fiscalía, la cuál ha solicitado el agravante de violencia de género en una petición de 25 años de cárcel.

La última testigo del día, cuñada del acusado y que convivía con la pareja en el pueblo de Montemayor durante la campaña del ajo, ha recordado que la noche de los hechos se despertó cuando el procesado llegó al hogar a dejar a su mujer herida.

"Él dijo que la había pinchado y que llamásemos a una ambulancia", ha relatado. Hasta entonces, la familiar sólo había escuchado rumores de la supuesta infidelidad que tenía la mujer con el menor. Al descubrir a la mujer herida, decidió alertar al joven, quien estaba durmiendo en la casa, para que huyese. No obstante, el marido acabó alcanzándolo e hiriéndolo también.

El juicio con jurado popular continuará este miércoles.