Víctor Manuel, escéptico pero "muy contento" por su nominación: "Ojalá me toque, si no me iré tan tranquilo"

TOLEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS)

El cantante Víctor Manuel, nominado al Goya por primera vez por la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a mejor canción original por la película 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, se muestra "muy contento" aunque "escéptico" ante la posibilidad de lograr el galardón durante la gala de este sábado 28 de febrero.

"Soy escéptico, también en el sentido de que somos cinco. Y la Academia son mucha gente votando y cada uno de su padre y de su madre. Ojalá me toque, pero si no me toca pues me voy a volver tan tranquilo como voy", ha afirmado en conversación con Europa Press.

Ha subrayado que aunque había escrito en muchas ocasiones para el cine, en esos momentos no existían 'goyas' y "no había coincidido" el poder escribir una canción que fuera "premiable".

La chica que la canta en la película es la cantante de una orquesta de señoritas y "canta muy bonito", ha afirmado el cantante, que ha destacado que "tiene una voz muy delicada, muy exacta, muy rigurosa" y le encantó la versión que hizo de la canción.

Sobre si ha pensado qué decir en su discurso si se alzara con el premio, ha indicado que este año el tiempo de los discursos de los premiados se ha reducido a un minuto, espacio en el que "da tiempo de decir muy pocas cosas".

Lo agradecería al director de la película, a la cantante y al arreglador, porque "el trabajo que han hecho ha sido estupendo" y en concreto a David San José --su hijo--, no en esta faceta sino en la que ha desempeñado como "arreglador" de la canción.

INFANCIA EN GAZA, REIVINDICACIÓN PARA LA GALA

Sobre la reivindicación que se podría trasladar a los Premios Goya este año, el cantante espera que las personas que participan en la gala lleven "una chapita de Unicef", en relación a la situación de la infancia en Gaza, conflicto que lamenta que se quede en el olvido.

"En Gaza hay 700.000 niños que están sin escuela porque las escuelas están destruidas", ha destacado, para "reivindicar la educación de los niños gazatíes y que se han quedado de un día para otro sin escuelas", ha subrayado.