VÍDEO: Festival Antorchas vela armas en su 5ª edición apuntalado en ADN albaceteño y a punto de volver a agotar entradas

1096419.1.260.149.20260615163718 Archivo - Festival Antorchas de Albacete. - JOSEMA MORENO - Archivo

ALBACETE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Antorchas de Albacete descuenta los días para el corte de cinta de lo que será su quinta edición en el recinto ferial de la capital manchega, una nueva entrega está a punto de volver a llenar aforo.

Un festival que "la ciudadanía albaceteña pedía hace muchos años", con la suerte además de que en solo cinco ediciones ya se ha colocado "en el foco nacional" de los mejores festivales.

El CEO de Jaguay y promotor del festival, Fernando Fuentes, asegura a pocos días del corte de cinta que hay dos cosas clave, "la implicación de la ciudad" que copa el 80% del total de entradas vendidas, a lo que hay que sumar el "valor añadido de la parte gastronómica del festival".

"Las primeras entradas que se agotan al cien por cien son las gastronómicas", añade, apuntando que este año será el Museo de la Cuchillería el que albergue un pase con hasta cuatro Estrellas Michelin de Albacete desplegando su arte.

Un festival que, de puro ADN albaceteño, solo podía celebrarse en el recinto ferial, algo que "era una bendita obligación" pese a algunas restricciones de aforo, con una foto fija que pasa en estos momentos por estar a punto de colgar el cartel de 'No hay billetes'.

La cita siempre busca "mejorar seguridad, servicios y oferta artística", y es que la apuesta pasa por "cuidar la segunda línea gloriosa del festival".

"Hay que mejorar la oferta cada año, la artística, la de seguridad y la de comodidad. Esto no es un macrofestival, es un festival 'boutique', con un gusto especial", ha afirmado el gerente.

La cita, además, tiene el gusto de "contar con gente de Madrid, Murcia, Alicante o Barcelona" pese a que "hay más de mil festivales censados en España", algo que desafía a la "temida burbuja festivalera".

Ante ese escenario, el Antorchas se alía con "entorno y gastronomía", junto a la "simpatía y comodidad de la ciudad" para ser uno de los referentes del calendario de junio en el mapa de festivales españoles.

Para Fuentes, el Memorial Alberto Cano que preludia el festival es uno de los "aciertos" de la apuesta, con una final de bandas emergentes de la ciudad que dan paso a la "artillería pesada" que supone el primer día del festival.

El Antorchas, que siempre apuesta por primeros espadas del panorama nacional, siempre lucha por "tener a los mejores nombres", en quienes encuentran siempre "mucha receptividad".

"Albacete se ha convertido en un sitio donde los artistas quieren venir a tocar", asegura Fuentes, que defiende un cartel cada vez "mejor y más equilibrado para gustar a todos los públicos".

El trabajo no para y ya se piensa en el festival de 2027, y es que "una vez que termina el festival, hay que ir a por el siguiente", por lo que el futuro del Antorchas está garantizado.

"Los artistas vienen encantados. Somos un referente de hospitalidad, siempre intentamos que los artistas estén como en casa para que repitan y les apetezca volver. Ese es el trabajo bien hecho de cada año. Hay mucha competencia pero prefieren Albacete en vez de otras capitales. Eso es que estamos haciendo las cosas bien", ha indicado.

CAROLINA, OJETE, RIGOBERTA

El Festival Antorchas de Albacete celebrará su quinta edición entre los días 18 y 20 de este mes de junio, un evento que tendrá a conjuntos como La M.O.D.A, Rigoberta Bandini, Carlos Ares, Carolina Durante, Ojete Calor, Los Enemigos, Sidecars, Vuelo Fidji, Zahara Rave, Carletti Porta y Curro Vilero, entre otros, en su cartel.

En cuanto a la programación del Antorchas 2026, comenzará el próximo jueves, día 18, de la mano de grupos locales en la final del XXXVII Concurso de Música Moderna 'Memorial Alberto Cano', con las actuaciones de Hoonine y Marlena desde las 18.30 horas y entrada gratuita en el Recinto Ferial, como un ejemplo más del compromiso del Ayuntamiento con el talento local y con la cultura.

El viernes 19 de junio subirán al escenario artistas y bandas como La M.O.D.A., Rigoberta Bandini, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, Ginebras, We Are Scientists, Aguacate y Mango y Paquita Calavera, además del espacio gastronómico Templete Food Market.

El sábado 20 se cerrará la programación con Carolina Durante, Ojete Calor, Elyella, Los Enemigos, Sidecars, Vuelo Fidji, Zahara Rave, Carletti Porta y Curro Vilero.

La Gastroexperience tendrá lugar del viernes 19 al domingo 21 en el Museo de la Cuchillería, con cuatro estrellas Michelin unidas en torno a la tradición manchega y la técnica contemporánea, explicando que la experiencia multisensorial correrá a cargo de chefs de prestigio como Fran Martínez, del Restaurante Maralba; Juan Monteagudo, de Ababol; y Javier Sanz y Juan Sauquillo, del Restaurante Oba, con postres a cargo de Rocío Arroyo.