VÍDEO: Junta precisa que las unidades de vacunación no van a captar "negacionistas", pues en CLM son "residuales"

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este miércoles que las unidades móviles de vacunación que empezarán a funcionar en la región en cuestión de "días" no responden a una estrategia contra los negacionistas, que en el caso de la autonomía suponen un porcentaje "residual", y además no sería eficaz llevarles un punto de vacunación más cerca.

"No se trata de que en Castilla-La Mancha haya un gran porcentaje de personas que no se han querido vacunar, se trata de hacer más accesible la vacunación a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, no han podido o no han tenido ocasión de hacerlo, por vacaciones, por su empleo o porque se han trasladado a vivir a la región", ha explicado la portavoz, preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno por la intencionalidad de esta nueva estrategia de inoculación.

Y es que Fernández ha insistido en que la voluntad del Gobierno regional es facilitar que la vacuna sea "muy accesible", aunque hoy ya lo es, pues ha asegurado que se está vacunando sin cita previa en los centros de salud.

"Pero se trata de que sea aún más accesible con el objetivo de conseguir la inmunidad de rebaño que, si antes se situaba en el 70 por ciento de la población general, ahora algunos expertos hablan del 80 por ciento. En Castilla-La Mancha el negacionismo es residual, aunque sí es preocupante porque no queremos que estas personas que tienen probabilidad de enfermar, enfermen", ha defendido.

Dicho esto, ha indicado que es cuestión de "días" que estas unidades móviles de vacunación comiencen a funcionar, y que será la Consejería de Sanidad la que de manera anticipada informe de dónde estarán y en qué fechas.

DECISIONES CONJUNTAS

Preguntada por la fecha concreta que Castilla-La Mancha baraja para poner fin a las restricciones motivadas por la pandemia, la portavoz del Ejecutivo se ha pronunciado en términos similares a los expresados este miércoles por el presidente regional, Emiliano García-Page, incidiendo en la necesidad, como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia, de que las comunidades autónomas no tomen decisiones de forma unilateral, "porque para eso somos país, no somos independentistas".

Ha dicho que García-Page habló de Navidad como fecha posible para volver a normalidad en cuanto a hostelería, horizonte temporal que parece "razonable" por cómo evoluciona la vacunación.

"Pero no sacaremos la pata del banco y será por consenso en el Consejo Interterritorial de Salud, como se ha hecho siempre", ha insistido Fernández, que ha añadido que en este marco Castilla-La Mancha volverá a incidir en la necesidad de poner una tercera dosis a los usuarios de residencias de mayores.

1,5 MILLONES DE VACUNADOS EN C-LM

De igual modo, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que este miércoles se va a llegar al millón y medio de personas con la pauta completa en la región", pues ayer faltaban tan sólo 3.700 para alcanzar este dato.

Esta "magnífica noticia" le ha llevado a destacar la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, lo cual está posibilitando que los datos de hospitalización estén yendo a la baja.

Además, Blanca Fernández ha puesto el énfasis en la "reducción exponencial" de la incidencia acumulada entre la población joven en los tramos de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29, lo que a su juicio demuestra que los jóvenes "no eran irresponsables, sino que estaban sin vacunar" y, ahora, el 80 por ciento de esa franja de 12 a 19 años ya tiene una dosis, y 6 de cada 10 tienen la pauta completa.

Un buen ritmo de vacunación con el que se ha logrado reducir tanto el número de contagios por COVID-19 diarios en la región como las hospitalizaciones y pacientes en UCI, además de la mencionada aminoración de la incidencia del virus entre la población, ha concluido.

