C-LM espera vacunar a 65.000 menores de 9 a 11 años hasta el 21 de diciembre

Descarta que Educación vaya a elaborar una lista con los nombres de los menores no vacunados, porque "no aporta nada"

TOLEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera poder poner la primera dosis de Pfizer a un total de 65.000 menores de entre 9 y 11 años desde este miércoles, que arranca la vacunación de este grupo de edad, y hasta el día 21 de diciembre. La vacunación es voluntaria y los padres podrán acompañar a sus hijos e hijas en el momento de ser inoculados.

Así lo ha explicado el director general de Salud Pública, Juan Camacho, que en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de este proceso ha explicado que el hecho de que la región vaya a recibir, de momento, solo 60.000 dosis de vacunas ha hecho al Ejecutivo regional "repensar" y corregir la estrategia.

Y es que esta distribución nacional de dosis hace que Castilla-La Mancha no pueda afrontar una vacunación "masiva" de la primera dosis a los 145.000 menores que residen en la región con entre 5 y 11 años. "No tenemos vacunas para ello ni para dar una vuelta a todos los colegios", ha admitido el responsable de Salud Pública del Gobierno castellanomanchego, que ha indicado que el ritmo de vacunación en orden decreciente de edad se irá acompasando al de llegada de vacunas.

"Si no hay ninguna cosa en contra, y los cálculos del Ministerio se cumplen, antes de final de enero llegarán a España 3,3 millones de dosis. En principio, si no hay dificultad, a finales de enero debemos tener completa la vacunación de este grupo de edad", ha confiado Camacho.

20 CENTROS DE 16 MUNICIPIOS

Por ello, y "tras escuchar a todos y recoger todas las sensibilidades", el Ejecutivo regional va iniciar este miércoles la vacunación con unidades móviles que se van a desplazar a 20 centros escolares seleccionados de 16 municipios de más de 20.000 habitantes. Esta tarde se darán a conocer los centros y horarios, pactados entre los equipos directivos escolares y de los de vacunación, dónde se llevará a cabo este tipo de vacunación los días 15, 16, 17, 20 y 21 de este mes.

El día 15 también arrancará en todos los centros de educación especial de la región, pero los días 15, 16 y 17. "Se hará en las mismas circunstancias que en el resto de colegios, con presencia de los padres para que puedan acompañar a los niños".

El responsable de Salud Pública de Castilla-La Mancha ha asegurado que los progenitores no tendrán que firmar ningún consentimiento, pues valdrá con el verbal como con el resto de vacunas que reciben los menores, y ha detallado que la inoculación podría llevarse a cabo, en coordinación con los equipos directivos, al final de la mañana o a la salida de los centros escolares "para que los padres, después de recoger a los niños puedan llevarlos a vacunar".

Camacho, que ha indicado que los alumnos de colegios cercanos podrán acercarse a estas unidades móviles para ser vacunados, ha avanzado que este miércoles también arrancará la vacunación de los niños y niñas de 9, 10 y 11 años en los centros de salud o consultorios locales, donde se inoculará con cita previa.

Se dispone de la opción 'Vacunación COVID-19' para autocitarse a través de la app del Sescam o bien a través de la web https://sanidad.castillalamancha.es/

NO HABRÁ LISTAS DE MENORES NO VACUNADOS

Dicho esto, y tras defender que, como en la población adulta, la vacunación infantil es voluntaria, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los padres asegurando que Educación no va a elaborar una lista con los nombres de los menores no vacunados, porque "no aporta nada".

"Voluntariedad absoluta, estigmatización ninguna. Nadie va a saber si se vacunan en el colegio, en el centro de salud o en un punto de vacunación centralizado", ha defendido Camacho que, no obstante, ha incidido en la necesidad de inmunizar a los menores que ahora presentan una alta tasa de incidencia.

Los padres podrán recibir información de los profesionales desplazados a los centros de vacunación, ha explicado Camacho, que ha añadido que los efectos secundarios de esta vacuna son leves, al igual que los que puedan darse con el resto de vacunas que reciben.

VACUNA SEGURA Y EFECTIVA

Luego de insistir en que la vacunación es opcional, pues en España no existe vacunación obligatoria "sino sensata", Juan Camacho ha insistido en que la vacuna es "segura y es efectiva". Por ello, el Sescam hará un llamamiento activo porque el antídoto pediátrico contra el COVID de Pfizer llega avalado por la Agencia Europea del Medicamento que concluyó que, aunque los niños de cinco a once años cursan la enfermedad de modo leve o asintomático, los beneficios de vacunarles superan a los riesgos.

Según el Gobierno regional, la vacuna demostró una efectividad en los ensayos del 90,7% en la prevención del COVID-19 sintomática. A los niños también se les darán dos pinchazos, aunque separados no por 21 días sino por ocho semanas, a propuesta de los expertos de la ponencia de vacunas, ha destacado el responsable de Salud Pública.

VACUNACIÓN DE RECUERDO EN ADULTOS

Por su parte, la directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Begoña Fernández, ha explicado que la población vacunada con dosis de recuerdo en Castilla-La Mancha entre los mayores de 70 años supera el 84 por ciento, muy por encima de la media nacional.

Asimismo, la dosis de recuerdo entre los vacunados con Janssen es del 55,3 por ciento, también por encima de la media nacional.

De igual modo, Fernández ha destacado, respecto a la vacunación de la gripe, que a poco más de un mes desde que se inició la campaña, tenemos vacunados ya a 290.000 ciudadanos, lo que significa un alcance del 58,62 por ciento de la población mayor de 60 años.

Asimismo, ha destacado que a partir de este lunes se comienza a vacunar al resto de grupos de riesgo.