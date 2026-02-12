Este viernes se abre el plazo para solicitar ayudas para la campaña apícola de 2026

Archivo - Ayudas a la apicultura. - JCCM - Archivo

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

A partir de este viernes, y durante el plazo de un mes, se podrán solicitar ayudas de la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac) en Castilla-La Mancha, para la campaña apícola 2026, cuyo fin pasa por mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura en la región.

Así consta en la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el importe estimado del crédito presupuestario para la campaña 2026 asciende a 1.420.000 euros.

Estas ayudas tienen el carácter de cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), en virtud del artículo 55 del Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, y del artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, correspondiendo a la Unión Europea una participación financiera del 50%, el 50% restante estará cofinanciado en un 25% con cargo a los presupuestos de la Administración General del Estado y el otro 25% con cargo a los presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.