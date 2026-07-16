Este viernes se abrirá el periodo de información pública del anteproyecto de ley de turismo de C-LM

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TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública sobre el anteproyecto de ley de turismo de Castilla-La Mancha, que se extenderá por un periodo de 20 días hábiles que comenzarán este viernes.

Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, este periodo se abre a fin de que cualquier persona interesada pueda formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes.

El texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en el Portal de Participación (https://participacion.castillalamancha.es/) y en la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.

Aquellas personas que deseen formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo podrán presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha.es/node/2077) o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.