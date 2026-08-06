Este viernes arranca la II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader, que reúne a 230 corredores de diferentes países

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESs) -

El medio rural de Castilla-La Mancha ya está preparado para acoger la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader, un evento que arranca este viernes, 7 de agosto, y se extenderá al 13, con el objetivo de promocionar los territorios rurales de la región como destino turístico y deportivo, mostrar el potencial de sus pueblos, reactivar la economía rural y dar a conocer la labor de los Grupos de Desarrollo Rural.

La II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader recorrerá 1.004 kilómetros, pasará por 102 municipios de las cinco provincias y contará con la participación de 38 equipos y unos 228 ciclistas procedentes de toda España y de países como Portugal, Francia o Italia, entre otros muchos, que competirán en la categoría élite y sub-23 masculina y en categoría femenina.

Según informa la organización, esta segunda edición supone un salto cualitativo y cuantitativo, al haber aumentado más de un 50% el número de kilómetros y de pueblos respecto al año anterior, se contará con más equipos y más ciclistas y todo ello supondrá un impacto mayor en el territorio.

Más de 350 personas, entre corredores, técnicos y personal de organización, recorrerán Castilla-La Mancha en el que ya es "uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la región y una prueba única en el mundo al discurrir completamente por territorios rurales, contar con todas sus salidas y metas ubicadas en pueblos de la región y estar impulsada por 16 Grupos de Desarrollo Rural", tal y como apunta el presidente de Recamder, Jesús Ortega.

Los 23 equipos masculinos y 15 femeninos recorrerán las comarcas de los Grupos de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, Molina de Aragón-Alto Tajo y Fadeta, en la provincia de Guadalajara; Prodese, Adesiman y Adiman, en la provincia de Cuenca; Mancha Júcar-Centro, Sacam y Campos de Hellín, en la provincia de Albacete; Tierras de Libertad, Campo de Calatrava, Valle de Alcudia, Montesur, Alto Guadiana-Mancha y Mancha Norte, en la provincia de Ciudad Real; y Dulcinea, en la provincia de Toledo.

ETAPAS Y RECORRIDO

La Vuelta Ciclista arrancará con las dos etapas femeninas. El 7 de agosto, la etapa inaugural comenzará en la plaza Mayor de Sigüenza, finalizará en la plaza Puerta Salinera de Cifuentes y estará marcada por el contraste entre patrimonio histórico y exigencia deportiva.

Será una etapa dinámica con un recorrido de 75,4 kilómetros por la provincia de Guadalajara que combinará tramos rápidos con ascensiones puntuadas.

Con salida a las 11.15 horas y llegada prevista en torno a las 13.00 horas, la etapa atravesará un total de 12 localidades de los territorios de los Grupos de Desarrollo Rural: Sigüenza, Barbatona, Estriégana, Alcolea del Pinar, la Hortezuela de Océn (por las afueras), Padilla del Ducado (por las afueras), Riba de Saelices, Saelices de la Sal, Esplegares, Sacecorbo, Canredondo y Cifuentes.

La segunda etapa femenina, el 8 de agosto, arrancará en la plaza de la Constitución de Sacedón y finalizará en la plaza Mayor de Beteta. Será una de las etapas más duras de la Vuelta. A lo largo de 111 kilómetros, el pelotón enlazará 15 poblaciones de las provincias de Guadalajara y Cuenca adentrándose en un territorio abrupto con ascensos encadenados, que incluyen el paso por Peñalén y el Alto de la Loma.

La etapa, que comenzará a las 10.00 horas y previsiblemente finalizará en torno a las 13.00 horas, recorrerá Sacedón, Córcoles, Alcocer, Millana, Salmeroncillos de Arriba, Salmerón, Castilforte, Villanueva de Alcorón, Peñalén, Cueva del Hierro, Masegosa, Lagunaseca, El Tobar, Santa María del Val y Beteta. La primera etapa masculina, el 9 de agosto, saldrá del recinto ferial de Tarancón (en el cruce de las calles Avenida Pablo Iglesias con calle del Donante de Sangre) a las 10.00 horas y finalizará en la plaza Mayor de Quintanar del Rey en torno a las 14.30 horas. Será una jornada extensa y de desgaste, marcada por los 186 kilómetros que atraviesan 26 poblaciones de la provincia de Cuenca.

El recorrido, sinuoso y de altitud cambiante, enlaza carreteras tradicionales y pasos por localidades históricas que imprimen carácter a una etapa de fondo puro.

Las localidades que componen su recorrido son Tarancón, Burillo, Fuente de Pedro Naharro, El Acebrón, Torrubia del Campo, Almendros, Villalba, Puebla de Almenara, Almonacid del Marquesado, Villarejo de Fuentes, Villar de Cañas, Villares del Saz, Villarejo-Periesteban, San Lorenzo de la Parrilla, Belmontejo, Olivares de Júcar, Villaverde y Pasaconsol, Valverde de Júcar, Alarcón, Hontecillas, Buenache de Alarcón, Olmedilla de Alarcón, Motilla del Palancar, El Peral, Villanueva de la Jara y Quintanar del Rey.

La segunda etapa masculina, el 10 de agosto, comenzará en la plaza Mayor de Tarazona de la Mancha a las 9.30 horas y concluirá en la plaza de la Iglesia de Agramón previsiblemente en torno a las 13.00 horas. A pesar de desarrollarse en terreno predominantemente llano, esconde un desgaste continuo marcado por el viento y los cambios de ritmo.

El recorrido, de 154 kilómetros por tierras albaceteñas, enlaza 15 poblaciones y atraviesa una zona donde las largas rectas y los repechos suaves pueden romper la armonía del pelotón.

La etapa discurrirá por las localidades de Tarazona de la Mancha, La Gineta, Barrax, La Herrera, Balazote, San Pedro, Pozuelo, La Zarza, La Solana, Peñas de San Pedro, Pozohondo, Nava de Abajo, Tobarra, Hellín, Cancarix y Agramón. La tercera etapa masculina, el 11 de agosto, partirá de la Plaza del Calvario de Torre de Juan Abad a las 9.00 horas y finalizará en el Parque Minero de Almadén en torno a las 13.15 horas.

Es una de las jornadas más largas y de mayor desgaste. En total, serán 181 kilómetros que atraviesan 14 poblaciones y un territorio marcado por la transición entre la llanura manchega y las primeras estribaciones mineras.

El pelotón recorrerá las localidades de Torre de Juan Abad, Torrenueva, Santa Cruz de Mudela, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Argamasilla de Calatrava, Puertollano, Retamar, Brazatortas, Veredas, Valdeazogues, Fontanosas, Almadenejos y Almadén, todos ellos en la provincia de Ciudad Real.

La cuarta etapa masculina, el 12 de agosto, tendrá su punto inicial en la plaza del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava a las 10.00 horas y su meta frente al Auditorio Municipal de Herencia en torno a las 13.15 horas.

En total, serán 147 kilómetros que atraviesan nueve poblaciones y donde la gestión del viento y la colocación serán decisivas. La etapa discurrirá por los municipios ciudadrealeños de Argamasilla de Calatrava, Aldea del Rey, Granátula de Calatrava, Moral de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Manzanares, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan y Herencia.

La quinta y última etapa masculina, el 13 de agosto, arrancará en la plaza Mayor de Tembleque a las 10.00 horas y finalizará en la plaza del Gran Teatro de Manzanares previsiblemente a las 13.10 horas.

A lo largo de 138 kilómetros, el pelotón atravesará 10 poblaciones de las provincias de Toledo y Ciudad Real, concretamente, Tembleque, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, Herencia, Puerto Lápice, Las Labores, Villarrubia de los Ojos, Las Tablas de Daimiel, Daimiel, Membrilla y Manzanares.