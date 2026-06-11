Desde este viernes se podrán solicitar ayudas al relevo en actividades y oficios tradicionales

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TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

A partir de este viernes, y hasta el día 15 de noviembre, se podrán solicitar las subvenciones para favorecer el relevo en actividades y oficios tradicionales en Castilla-La Mancha, que estarán dotadas este 2026 con una partida que asciende al millón de euros.

Así consta en la resolución de la Dirección General de Empleo que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se indica que las ayudas se financiarán con cargo a fondos procedentes de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

En cuanto al plazo de la presentación de solicitudes, se indica que las de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables realizadas desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el día anterior a la fecha de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha deberán presentarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma y de su extracto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Mientras, las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables realizadas desde el día de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la fecha de inicio de la relación laboral a subvencionar.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Empleo y se presentarán de forma telemática con firma electrónica. Estos documentos se encuentran en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://www.jccm.es/ (Código Siaci de búsqueda KM5V).