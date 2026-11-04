El VIII centenario de la Catedral de Toledo eleva a casi 3 millones de euros la aportación del Templo a la Archidiócesis

Rueda de prensa - AZOBISPADO DE TOLEDO

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La celebración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo ha supuesto que el montante total para el Fondo Común Diocesano de la Archidiócesis toledana por parte del Templo Primado ascienda a casi tres millones de euros este año 2026, gracias a la venta de entradas con motivo de la exposición celebrada a propósito de esta efeméride.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles en rueda de prensa el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez, junto con el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y el vicario episcopal para Asuntos Económicos, Ángel Camuñas Sánchez.

Gómez ha señalado que esto se verá reflejado en la rendición de cuentas del año próximo, como también lo hará que el Arzobispado, como tal, ha participado en este VIII centenario con algo más de 475.000 euros para las actividades que se han desarrollado.

Respecto a 2025, donde los recursos de la Archidiócesis alcanzaron los 53,5 millones de euros, la Iglesia de Toledo recibió por parte de la 'X' del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que la Agencia Tributaria da al Fondo Común Interdiocesano de la Conferencia Episcopal, 9,8 millones de euros.

"Este montante es el primer año que es extraordinario porque hubo un reparto extra de 1,6 millones de euros, por lo que la asignación ordinaria es de 8,2 millones", ha manifestado, para destacar que, a través de la 'X', la Diócesis aporta casi 200.000 euros directamente a Cáritas Diocesana, en concreto 192.598 euros.

Ha aprovechado para agradecer a la Diputación provincial el convenio anual que firma con el arzobispo que cada año llega "a muchos lugares", así como la ayuda de la Junta de Comunidades que permitió arreglar el muro del convento de Escalona.

"Durante el 2026 queríamos proceder a la rehabilitación de la Iglesia Parroquial de Paredes de Escalona, pero al final será la Iglesia de San Ildefonso, antiguos Padres Jesuitas aquí en Toledo, la que será subvencionada porque, aunque que parezca extraño, no encontramos de un modo fácil empresas especializadas que puedan realizar según qué obras", ha concluido.

UNA "OPORTUNIDAD"

De otro lado, y respecto a la Jornada del Día de la Iglesia Diocesana, el arzobispo ha señalado que este Día es una "oportunidad" para recordar que la Iglesia "no es algo ajeno a nosotros, sino que forma parte y todos formamos parte de ella y todos tenemos una responsabilidad en su misión". "Por eso, este año nos dirigimos a cada uno de vosotros con una invitación sencilla: Dios cuenta contigo".

"Dios cuenta contigo porque quiere seguir haciendo presente el Evangelio en nuestra tierra, en nuestras diócesis, a través de nuestras manos y de nuestro corazón. Cuenta contigo para anunciar a Jesucristo, para acompañar a quienes sufren, para transmitir la fe a los niños y a los jóvenes, para cuidar de nuestras comunidades y para llevar esperanza a tantos que necesitan sentirse acompañados", ha subrayado.

Algo que, según ha dicho, se ha podido comprobar con la catástrofe ferroviaria de Urda, "en la que nuestra Iglesia diocesana ha querido estar al lado de las personas afectadas y de sus familias y de los heridos, poniendo a su disposición nuestras casas y espacios de acogida para atender las necesidades que han ido surgiendo".

Ha destacado así la disponibilidad, la generosidad y la entrega de numerosos sacerdotes, "que han estado desde el primer momento en la zona cero, hasta aquellas personas que han estado sirviendo comidas, ayudando, fregando platos en la cocina, si era necesario, en todos los momentos y ayudando de una manera tan impresionante".

"Quiero también expresar mi agradecimiento a las comunidades y personas que han colaborado en esta respuesta. La Iglesia está llamada a estar presente no solo en los momentos de celebración, sino también cuando especialmente aparece el dolor de una manera tan brutal", ha manifestado.

PRESENTE EN LA VIDA DE LAS PERSONAS

Finalmente, el vicario episcopal para Asuntos Económicos ha apuntado que los datos del año 2025 reflejan la "amplitud" de la actividad de la Archidiócesis, apuntando que en el ámbito pastoral, cuenta con 276 parroquias, 510 sacerdotes y 2.700 catequistas.

En el ámbito educativo, ha resaltado la presencia de 32 centros católicos concertados, con 16.520 alumnos y 694 docentes. "La actividad sacramental también ocupa un lugar destacado, con 3.505 bautizos, 3.351 confirmaciones, 3.872 primeras comuniones y 983 matrimonios registrados en los datos provisionales correspondientes a 2025", ha añadido.

La dimensión social constituye otro de los ejes de la acción pastoral de la Iglesia en Toledo, que cuenta con 150 centros de asistencia y 22.078 personas atendidas durante el pasado año. "Entre las iniciativas recogidas tienen especial relevancia la atención a personas en situación de pobreza, mayores, personas con discapacidad, mujeres vulnerables, migrantes, menores y jóvenes, así como los programas de promoción del empleo y cooperación internacional".