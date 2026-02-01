Villamiel acoge la Semana de Primavera de Perros de Muestra del 3 al 15 de este mes con más de 200 animales

Cartel de la Semana de Primavera de Perros de Muestra que se celebrará en Villamiel. - RSCE

TOLEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) organizará en la localidad toledana de Villamiel del 3 al 15 de febrero, la Semana de Primavera de Perros de Muestra, la gran cita anual de las pruebas de campo en España que marca el inicio de la agenda cinegética en el país.

La competición contará con la colaboración del Club Español del Braco Alemán (CEBA), Club Español del Deutsch Drahthaar (CEDD) y Pointer Club Español (PCE), y además se estrena con Food For Dogs como patrocinador, ha informado la RSCE en nota de prensa.

A lo largo de estas casi dos semanas, más de 200 perros, procedentes de distintos puntos de España y Europa, participarán en cada jornada en diferentes pruebas de caza de perdiz salvaje, poniendo en valor las cualidades naturales de las razas de muestra en un entorno real de caza. Los jueces evaluarán las aptitudes de los ejemplares, que competirán por ser los mejores de cada categoría.

Las pruebas se dividen en Razas Británicas y Razas Continentales y en juego estarán cuatro premios: la Copa de Primavera, el Trofeo Barahona Soto, la Copa de Gran Búsqueda, el Trofeo SM el Rey Búsqueda de Caza/Primavera.

Los dos últimos recibirán además el Certificado de Aptitud al Campeonato de Trabajo de la RSCE (CAT) y el Certificado de Aptitud para el Campeonato Internacional de Trabajo (Cacit) de la Fédération Cynologique Internationale (FCI). El primero reconoce la excelencia, aptitud y entrenamiento de los mejores ejemplares, y el segundo es fundamental para alcanzar el título de Campeón Internacional de Trabajo.

El 8 de febrero se entregará la Copa en España de Gran Búsqueda y la Copa en España de Búsqueda de Caza/Primavera-Trofeo SM el Rey para razas británicas, organizada por la RSCE. El 10 de febrero se entregará el Trofeo Barahona Soto al mejor ejemplar español de la Semana de Primavera de Perros de Muestra RSCE de razas británicas.

Como colofón final, las razas continentales recibirán dos premios en el último día de la jornada, el 15 de febrero. El Club Español del Braco alemán entregará el Trofeo Barahona Soto y éste junto a la RSCE la Copa en España de Primavera.