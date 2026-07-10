Viticultores C-LM tienen hasta el 31 de julio para pedir la certificación de pago de sus proyectos de reestructuración

Visita a los regadíos del Rincón del Moro de Hellín y Liétor. - JCCM

ALBACETE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado que los viticultores de Castilla-La Mancha tendrán hasta el próximo 31 de julio para solicitar la certificación de pago de sus proyectos de reestructuración y reconversión de viñedo de las convocatorias de 2024 y 2025.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha ampliado este plazo para dar respuesta a las necesidades del sector y facilitar que los viticultores puedan completar correctamente sus proyectos.

"Lo hacemos porque este año, al inicio de la campaña, cuando se realizaban todas las labores de restructuración, hubo dificultades climatológicas con las lluvias y teníamos ciertos riesgos de que algunas acciones no se pudieran implementar en la fecha que estaba conformada, el 15 de julio".

Con esto "queremos salvaguardar que todos nuestros agricultores vayan a poder cobrar sin ningún problema en la certificación correspondiente a tal efecto", ha explicado el consejero, que por último ha detallado que esta ampliación beneficiará a más de 1.400 viticultores y a una superficie de casi 4.900 hectáreas de viñedo.

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DEL RINCÓN DEL MORO

De otro lado, ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la modernización de los regadíos del Rincón del Moro con una subvención directa de más de 456.000 euros.

Ha detallado que fue el pasado 23 de junio cuando el Consejo de Gobierno tomó esta decisión, con la que apoya la actuación de la Comunidad de Regantes Rincón del Moro, que supondrá una inversión de más de 2,8 millones de euros, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta comunidad cuenta con más de 70 socios y una superficie regable de 1.324 hectáreas en los términos municipales de Hellín y Liétor. Ahora, con esta actuación, el Gobierno regional sigue apostando por la modernización de los regadíos para que esta comunidad, como las del resto de la región, "avance hacia un modelo más eficiente, sostenible y competitivo, que permita reducir los costes energéticos y mejorar la rentabilidad de las explotaciones", ha dicho el consejero.

La modernización del Rincón del Moro está financiada mayoritariamente por administraciones públicas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través de SEIASA, y del Gobierno de Castilla-La Mancha. A esto hay que sumar las aportaciones de los regantes, a los que ha agradecido el "compromiso con la responsabilidad agrícola pero también con un futuro que sea más sostenible y más viable económicamente para sus explotaciones".

Con esta financiación, se acometerán unas obras de modernización que consistirán en la instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo, la sustitución de equipos electromecánicos y la mejora de la eficiencia de los bombeos para aprovechar la energía solar, reducir el consumo procedente de la red eléctrica y disminuir los costes energéticos de la comunidad de regantes.

Además, el consejero ha destacado que esta Comunidad de Regantes viene trabajando en materia de eficiencia energética desde hace tiempo, de hecho, ya ejecutó un proyecto de renovación y mejora de sus equipos de bombeo, "lo que demuestra su compromiso con unos regadíos sostenibles y con la disminución de costes para los comuneros".

Martínez Lizán ha explicado que el Gobierno regional trabaja para no deja pasar ninguna oportunidad en la mejora de los regadíos "por una cuestión de responsabilidad social". De esta forma, con esta nueva ayuda a la Comunidad de Regantes Rincón del Moro, ya son siete los regadíos modernizados en la región gracias a los fondos MRR, a través de la SEIASA y el MAPA con una inversión total de 45,5 millones de euros.

Una actuación que responde "a una estrategia clara del Gobierno de Castilla-La Mancha que consiste en modernizar el regadío para producir mejor, reducir los costes energéticos, mejorar la eficiencia y reforzar nuestra capacidad de adaptación al cambio climático" según el consejero, que ha estado acompañado en esta visita por el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez; y el presidente de la Comunidad de Regantes, José Morcillo.

En ese sentido, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a ser seguir buscando el mayor compromiso con los regantes. Además, ha recordado que Castilla-La Mancha, está cinco puntos por debajo de la media de superficie de regadío, pero a su vez, está un 10% por encima de la media en eficiencia hidráulica.