La vivienda centrará "parte importante" de la intervención de Page en el Debate sobre el Estado de la Región

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este jueves que "una parte importante" de lo que planteará en el Debate del Estado de la Región, que se va a celebrar los días 16 y 17 de octubre, tendrá que ver con la vivienda.

En declaraciones a los medios momentos antes de participar en Polonia en la V Reunión de la Comisión ENVE, García-Page ha dicho que anunciará medidas propias de la Comunidad Autónoma ante esta problemática, "en buena medida distintas de lo que se está planteando a nivel general".

Bajo su punto de vista, España necesita que se construyan muchas más viviendas. "Eso va a tardar y nosotros nos vamos a poner manos a la obra, independientemente de cómo evolucionen los planes del Estado, porque no sabemos siquiera si están o no vinculados a los presupuestos generales, que a su vez da toda la impresión de que no van a salir adelante".

Así, ha indicado que "la parálisis" que vive el Gobierno de España y la política nacional y parlamentaria "en general" no puede frenar a Castilla-La Mancha "en las decisiones que, no serán suficientes, pero van a ser las que podamos tomar clave autonómica".

El presidente regional ha sostenido que aunque el problema de la vivienda se asocia normalmente a grandes ciudades, también está presente en el medio rural. "Nosotros tenemos muy incorporado el metabolismo rural y nuestras ciudades tampoco son grandes urbes, son ciudades medias que nada más salir de ellas te encuentras con el propio campo", ha añadido.

En este sentido, ha puesto en valor que el primer montante que puso en marcha Castilla-La Mancha de fondos europeos fue para estimular a quienes querían arreglar viviendas en las zonas rurales. "Fue de cinco millones y hemos acabado en 60 millones aplicados al medio rural en la rehabilitación de vivienda".