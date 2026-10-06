Voces en Lucha presenta a la Diputación de Albacete el proyecto 'Escuela de Comunicación Popular Siembra Venezuela'

González recibe a Voces en Lucha. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, ha recibido en el Palacio Provincial a una delegación de la ONG Voces en Lucha y de la Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CORENATS), con quienes ha mantenido un encuentro para conocer la evolución del proyecto 'Escuela de Comunicación Popular Siembra Venezuela'.

Una iniciatuva con la que la institución provincial viene colaborando a través de su Convocatoria de Ayudas a la Cooperación Internacional, y de la que el diputado ha conocido los detalles con los que han concurrido a esta nueva edición para dar continuidad y ampliar el proyecto, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En el encuentro han participado Raúl García Sánchez, coordinador de Voces en Lucha en España; Dariannys Aranguren, delegada nacional de la CORENATS; Fabricio Arispe y Ángel González, colaboradores de esta entidad que trabaja de la mano de la ONG española sobre el terreno.

Han sido precisamente sus protagonistas quienes han explicado pormenorizadamente la iniciativa y su repercusión real en las localidades venezolanas implicadas, donde está contribuyendo a la formación de calidad en igualdad de oportunidades, al tiempo que favorece el intercambio de saberes, impulsa el cuidado de la naturaleza y del agua, y fomenta la producción agroecológica y la rehabilitación de espacios para un uso seguro.

Cuestiones clave para impulsar el desarrollo integral de estas comunidades y mejorar sus condiciones de vida, tal y como ha valorado el diputado, que ha felicitado a ambas entidades por la labor que llevan a cabo y por su apuesta por la comunicación como herramienta para dar voz a la infancia y a la adolescencia, fortalecer la organización comunitaria y acompañar procesos de transformación social.

"Es un verdadero orgullo para la Diputación de Albacete apoyar iniciativas como ésta", ha afirmado González, y ha dejado claro que desde el Gobierno provincial seguirán colaborando con 'Voces en Lucha para dar continuidad a este proyecto, que se desarrolla en comunidades urbanas, semiurbanas y rurales y presta especial atención a contextos marcados por diferentes situaciones de vulnerabilidad, entre ellas la pobreza infantil, la exclusión, las dificultades educativas, la violencia de género o los riesgos derivados de las condiciones climáticas.

Así, esta Escuela de Comunicación Popular trabaja con niñas, niños y adolescentes, mayoritariamente infancia y adolescencia trabajadora, pero también con educadores y educadoras populares, facilitándoles formación en el uso de herramientas audiovisuales y diferentes lenguajes comunicacionales para fortalecer la participación de la infancia y la adolescencia en sus respectivas sociedades, favorecer su capacidad de organización y generar espacios para expresar y visibilizar sus propias realidades, implicando a sus familias y a la comunidad.

"La cooperación internacional también significa acompañar procesos que permiten a las propias comunidades organizarse, expresarse y construir herramientas para mejorar sus condiciones de vida", ha señalado el diputado, quien ha asegurado que "iniciativas como esta Escuela de Comunicación Popular nos recuerdan que dar herramientas para que niños, niñas y adolescentes puedan contar su realidad también es una forma de trabajar por sus derechos, por la igualdad de oportunidades y por una sociedad más justa".

APUESTA FIRME POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Además, el diputado ha subrayado el compromiso de la Diputación con las políticas de cooperación internacional, que permiten fortalecer las capacidades de quienes trabajan directamente en el territorio, poniendo en valor su conocimiento y experiencia.

"Tenemos claro que la cooperación internacional no puede quedar relegada a un segundo plano, y vamos a seguir destinando recursos, sumando esfuerzos y acompañando a quienes trabajan sobre el terreno para defender derechos y generar oportunidades. Porque una provincia solidaria también se construye mirando más allá de nuestras fronteras y entendiendo que nadie debe quedar atrás, viva donde viva", ha afirmado González.

Al finalizar el encuentro, el diputado provincial y la delegación representante del proyecto se han intercambiado libros en forma de obsequio y como símbolo del conocimiento mutuo entre los territorios que conecta esta iniciativa, poniendo el broche a un encuentro que ha permito compartir experiencias y profundizar en el trabajo que se desarrolla en Venezuela de la mano de la Diputación de Albacete.

El Gobierno de Santiago Cabañero reafirma así su apuesta por una cooperación internacional comprometida con los derechos, la igualdad y la justicia social, apoyando proyectos que no se limitan a dar respuestas puntuales, sino que contribuyen a fortalecer las capacidades de las propias comunidades y a generar oportunidades desde los territorios.